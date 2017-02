Dachsberg FFW Dachsberg ehrt ihre langjährigen Mitglieder

Bei ihrer jüngsten Hauptversammlung konnte die FFW Dachsberg Otto Ebi, Paul Isele, Bernhard Schäuble, Robert Weber, Otmar Zipfel und Hermann Schäuble für 50 Jahre Zugehörigkeit auszeichnen. Michael Ebner wurde zum neuen Jugendfeuerwehrwart gewählt

Dachsberg (kss) Bei der alle fünf Jahre stattfindenden Hauptversammlung der Gesamtwehr der Freiwilligen Feuerwehr Dachsberg standen auch Wahlen und ganz besondere Ehrungen an. Bei den Wahlen wurden Gesamtkommandant Michael Denz sowie sein Stellvertreter Hartmut Kaiser für weitere fünf Jahre in ihren Ämtern bestätigt, ebenso Kassierer Bernhard Weber. Auch Altersobmann Otmar Zipfel wurde wiedergewählt. Als sein Stellvertreter fungiert in den kommenden Jahren Ludwig Ebner, der den bisherigen Vize Bernhard Kaiser ablöst. Als neuer Jugendfeuerwehrwart wurde Michael Ebner gewählt, der bisherige Amtsinhaber Martin Muchenberger tritt wunschgemäß in die Stellvertreterposition zurück.

Ihre Ehrung für 50 Jahre Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr konnten Otto Ebi, Paul Isele, Bernhard Schäuble, Robert Weber, Otmar Zipfel und Hermann Schäuble bei der Versammlung der Gesamtfeuerwehr Dachsberg persönlich entgegennehmen. In Abwesenheit ebenfalls für 50 Jahre geehrt wurden Edwin Huber, Alfons Behringer sowie Karl-Hans Albiez. Altersobmann Otmar Zipfel hatte außer seinem Rückblick auf 2016 auch schon eine Vorschau mitgebracht. Darin nannte er die Verbandsversammlung in Bernau, die Floriansmesse am 4. Mai in Todtmoos, den Ausflug am 16. Juni in den Stuttgarter Landtag sowie das Kreisseniorentreffen im Oktober in Laufenburg.

Stellvertretender Kreisbrandmeister Clemens Huber warb für den im März in St. Blasien stattfindenden Funkerlehrgang und informierte darüber, dass ein Rüstwagen quasi als fahrende Werkzeugkiste in St. Blasien stationiert werden soll. Beim Raumschaftsunterrichtsabend am 27. März wird der schwere Unfall in der Fußgängerzone von Bad Säckingen aus dem vergangenen Jahr thematisiert und dabei auch die psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte vorgestellt werden.