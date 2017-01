Dachsberg Engagiert: Trachtenkapelle Dachsberg meistert viele Auftritte

TK Dachsberg meistert im vergangenen Jahr eine anspruchsvolle Musikauswahl mit mehreren neuen Stücken.

Dachsberg (kss) Auf eine entspannte Versammlung nach einem gelungenen Jahr freute sich der Vorsitzende der Trachtenkapelle Dachsberg, Thomas Vogelbacher, bei der Begrüßung anlässlich der Hauptversammlung des Vereins. Viel Lob gab es von ihm wie von Dirigent Gerhard Behringer und auch von Bürgermeister Helmut Kaiser für die Kameradschaft unter den 48 Aktiven, die über das Umfeld der Musiker einerseits und deren Auftritte andererseits auf die ganze Gemeinde ausstrahle. Aber auch für die engagierten musikalischen Leistungen bei 20 Auftritten im vergangenen Jahr gab es Lob. Lediglich die Reduzierung auf aktuell nur noch zwei Querflöten, von denen eine zudem auf die Vorbereitungen und den Auftritt beim Jahreskonzert beschränkt bleiben wird, bildet ein ganz zartes Wölkchen am strahlenden Vereinshimmel.

Dies wurde noch etwas konturiert durch den Appell an die Stimmführer, die Weiterbildungsangebote für ihre Gruppen stärker wahrzunehmen sowie an die jungen Aktiven, ihre Anwesenheitsrate bei den Proben zu überdenken. In ihrem Tätigkeitsbericht hatte Anna Lehr unter anderem das Maiwecken hervorgehoben, das 2016 erstmals mit einem Familientag verbunden worden war, der sehr gut angenommen wurde und in diesem Jahr wiederholt werden soll.

Aus dem Bericht des zweiten Kassierers Tobias Behringer war hervorgegangen, dass die Einnahmen durch die Bewirtung am Kohlenmeiler eine gute Alternative dargestellt hatten zu den in den Vorjahren organisierten Partys in der Dachsberghalle. Auch die Altpapiersammlungen sollen weitergeführt werden.

Die Besucherzahlen der Partyveranstaltung am Samstagabend im Rahmen des zweitägigen Herbstfestes der Trachtenkapelle stagnieren etwas, wie Vogelbacher konstatierte, dafür sei dieser Abend indes 2016 eine absolut friedvolle Veranstaltung gewesen, und der Bayerische Frühschoppen am Sonntag habe wieder eine volle Halle und absolute Superstimmung gesehen.

Dirigent Gerhard Behringer betonte die anspruchsvolle Musikauswahl beim Jahreskonzert mit elf neu einstudierten Titeln, von denen einige den Schwierigkeitsgrad in Richtung Oberstufe aufwiesen. Auch beim Herbstfest habe das Orchester wieder elf neue Titel präsentieren können, was angesichts der vielen Stammgäste bei dieser Veranstaltung auch einen sehr hohen Stellenwert besitze.

Behringer lobte auch das schwungvolle Doppelkonzert in Bernau. Von den Auftritten mit dem Gaudiprogramm hob er besonders den in Adelhausen hervor, dicht gefolgt von dem in Höchenschwand. Die Idee eines Tages der offenen Tür mit Instrumentenvorstellung sei positiv aufgenommen worden und habe der Trachtenkapelle neue Zöglinge beschert. Sie soll daher auch in diesem Jahr wieder stattfinden.

Bei den Probenbesuchern gab es diesmal fünf, die die 90-Prozent-Marke geknackt hatten, bester Probenbesucher war Markus Schlegel. Bei den Auftritten hingegen hatten elf Musikerinnen und Musiker über 90 Prozent zu verzeichnen gehabt. Das Register mit der höchsten Anwesenheitsrate war das der Flügelhörner, dicht gefolgt von den Trompeten.

Der Ausblick auf 2017 hat zwei Auftritte in der Schweiz sowie der Beteiligung am Bezirksmusikfest in Urberg auch ein Kirchenkonzert zu bieten. Am 25. März wird die Trachtenkapelle Dachsberg zudem gemeinsam mit dem Kirchenchor sowie der Formation „Safer Sax“ ein Konzert in der Hierbacher Kirche veranstalten.