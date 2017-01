Landestourismusminister Guido Wolf besucht auf der Messe CMT in Stuttgart den Stand der Ferienwelt Südschwarzwald.

Werbung für die touristische Region gehört zum Tagesgeschäft von jedem Tourismusbüro. Aus der Ferienwelt Südschwarzwald kommen immer weitere Impulse für das regionale Netzwerk der Touristiker. Und erneut nutzt die Ferienwelt Südschwarzwald die Messe Caravan Motor Touristik (CMT) in Stuttgart für Werbung in eigener Sache. Auch die Hochschwarzwald Tourismus GmbH, zu ihr gehören die Gemeinden St. Blasien und Häusern, sowie einzelne Unternehmen aus der Region werben in Stuttgart für sich und die Region.



Die Chance, auf der weltgrößten Tourismusmesse gezielt für die Attraktivität der Region zu werben, wollen die Verantwortlichen nicht vergeben: Helmut Kaiser, Bürgermeister der Gemeinden Dachsberg und Ibach, nimmt regelmäßig am Landestourismustag in den Messehallen teil. Trends und Innovationen im Tourismusgewerbe vor Ort in Erfahrung zu bringen, bleiben für ihn Hauptgrund, einen ganzen Tag auf der CMT zu verbringen, erläuterte er. Der etwas sperrige Slogan „Ferienwelt Südschwarzwald – mehr als Schwarzwald … von den Höhen bis zum Rhein“ kommt offensichtlich bei den Besuchern der Messe an.

Die Verbindung zwischen Hochschwarzwald und Hochrhein ist für die potentiellen Gäste äußerst attraktiv. Mehr als 230 000 Besucher schlendern am Messestand auf der CMT vorbei. Sie kommen überwiegend aus Stuttgart. Die knapp drei Millionen Einwohner gelten bundesweit als die am häufigsten Verreisenden. Einerseits sind die Kurzreisen immer beliebter geworden, andererseits liegt der Urlaub im eigenen Land voll im Trend. Eine ganze Messehalle reserviert für die Vertreter aus Baden-Württemberg. Ganz klassisch werden da die Großregionen im Ländle beworben. Und so langsam entwickelt sich zumindest bei den potentiellen Gästen der Südschwarzwald als eigenständige Marke.



Christina Müller, seit Anfang an dabei, hat die Präsentationen auf der CMT stets mitbetreut und kennt die Interessen der potentiellen Gäste. Sie seien wählerischer geworden, weiß sie. Die noch junge Tourismusregion habe dennoch viele Möglichkeiten, ist sich Müller sicher. Landestourismusminister Guido Wolf besuchte den Messeauftritt der Ferienwelt Südschwarzwald. „Die Menschen suchen im Urlaub immer mehr den Rückzug aus dem hektischen Alltag“, stellte er fest. „Regionalität trotzt Globalität“ – so lautet das Motto des Ministeriums. In diesem Sinn hätten die 15 Trägergemeinden der Ferienwelt Südschwarzwald den richtigen Vermarktungsweg eingeschlagen, hieß es. Er setze auf die Leistungsträger vor Ort, sagte Wolf.



Bürgermeister Helmut Kaiser nutzte die Gelegenheit, am CMT-Messestand mit dem Minister zu reden. Der wiederum war gut über die Ferienwelt Südschwarzwald informiert. Auch der Minister verließ den Messestand mit den üblichen kleinen Messegeschenken – zum Beispiel gab’s eine Probe eines wohltuenden Fußbadesalzes und er war voller Lob: „Da hat sich aus dem regionalen Alleinstellungsmerkmal eine Marke geformt.“ Bürgermeister Kaiser hörte das gerne.