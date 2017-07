Elftklässler Tarek Esedine aus der Freien Waldorfschule in Urberg kocht syrische Speisen mit Zutaten aus dem Schwarzwald für Gäste im "Goldenhof".

Ein „Goldenes Salam Menü“ servierte der Elftklässler der Freien Waldorfschule, Tarek Esedine, den Gästen im festlich gedeckten Speisesaal des „Goldenhofs“ im Dachsberger Ortsteil Urberg. Pünktlich zur Mittagsstunde hatte sich der Raum gefüllt, Groß und Klein warteten gespannt darauf, welche Köstlichkeiten aus der orientalischen Küche sie bei dieser als interkultureller Mittagstisch angekündigten Veranstaltung erwarten würden.

Goldenhofbauer Fabian Dreher begrüßte die Anwesenden zu diesem kulinarischen Abenteuer. Dder 18-jährige Tarek Esedine bezeichnete seine Kreationen als ein Essen für den Frieden, gekocht nach Rezepten, die er noch zu Hause in Syrien bei seiner Mutter kennengelernt hatte, und weitestgehend zubereitet aus den heimischen Zutaten vor Ort. „Sogar die Weinblätter, die wir verwendet haben, stammen vom Goldenhof“, warf Dreher stolz ein. Viel Mühe hatte sich der junge Mann gegeben, um seine Gäste zu verwöhnen. Zu essen gab es einen Vorspeisenteller, auf dem unter anderem ein Auberginenmus zu finden war. Esedine demonstrierte den Gästen, wie man dies mit Hilfe des dazu gereichten arabischen Fladenbrots genießt.

Als Hauptgang hatte sich das Küchenteam Ziegenfleischspieße, gefüllte Weinblätter und grünen Salat einfallen lassen, davor servierte Esedine aber noch zwei Suppen in kleinen Portionen zum Probieren. Und nach der Hauptspeise wurde noch verschiedenes mit Honig überzogenes Obst als Nachtisch gereicht. „Tarek hat sich gleich, als er in die Freie Waldorfschule nach Dachsberg kam, für alles, was es hier auf dem Hof zu tun gibt, stark interessiert und überall mit zugepackt und geholfen“, erzählt Fabian Dreher. Unter anderem habe er ihm alle Messer in der Küche geschliffen, und im Gespräch hätten sie viele Gemeinsamkeiten entdeckt und seien sich schnell näher gekommen. Esedine habe sich beständig aktiv in die Hofarbeit eingebracht und nun auch ein Praktikum hier absolviert.

Als Zwölfjähriger ist der junge Syrer aus seiner Heimat geflohen aus Angst, sozusagen als Kanonenfutter in den Krieg dort hineingezogen zu werden. Seine lange und beschwerliche Flucht würde eine eigene Geschichte ergeben, meint er, dafür habe er jetzt keine Zeit, schließlich habe er auch noch hungrige Gäste zu bewirten. Nur so viel: Seit eineinhalb Jahren ist er in Deutschland, er wohnt in Niederwihl und geht in Urberg zur Schule. Er hat zwar Kontakt zu seinen Eltern, sieht aber für sie aktuell keine Chance, aus dem Kriegsgebiet zu entkommen.

Um so mehr sollte sein Engagement für den Frieden in Form eines Friedensmenüs ein Vorbild zum selbstverantwortlichen Handeln innerhalb der je eigenen Möglichkeiten sein, hieß es bei dem Essen.