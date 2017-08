Dachsberg Dirigent der Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand besteht Feuertaufe

Gelungene Premiere für Andreas Seitz, der erstmals als neuer Dirigent das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand leitete.

Mit Begeisterung aufgenommen wurde das erste vom neuen Dirigenten Andreas Seitz geleitete Jahreskonzert der Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand in der gut besetzten Dachsberghalle. Auch die Musiker spendeten ihrem neuen Dirigenten zum Schluss einen großen Applaus. Stefan Köpfer, der die Trachtenkapelle 13 Jahre lang geleitet hatte, wurde mit launigen Versen darüber, was einen Dirigenten ausmacht, nochmals vom Vorsitzenden Frank Weber gewürdigt.

Köpfer erhielt 2002 die silberne Ehrennadel für 25 Jahre als aktiver Blasmusiker, 2013 nach 25 Jahren die Ehrenmitgliedschaft in der Trachtenkapelle und im September in Wehr vom Blasmusikverband Hochrhein die Ehrung für 25 Jahre als Dirigent.

In den 13 Jahren, die er davon die Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand geleitet habe, so Weber, hätten die Musiker vor allem gelernt, richtig zu verzögern. Mit einem strahlenden Lächeln als Antwort auf diese humorvoll-kameradschaftliche Würdigung dirigierte Köpfer flott und routiniert vor der Pause den „Waldsänger“.

Von Klassikern bis zu modernen Hits

Der erste Teil des Programms bestand aus der fanfarenartigen Eröffnungshymne der Olympischen Spiele von 1988, einem Walzer mit dem signifikanten Titel „Träumerei“ des 1972 in Kehl geborenen Mark Sven Heidt, sowie dem festlichen „Encanto“, einem Prüfungsstück für Dirigenten, das mit schwungvollen Rhythmen, einem lyrischen Flötensolo und einer triumphalen Verbreiterung am Schluss aufwartete.

Nach einer kurzen Pause, in der sechs Zöglinge in die Reihen der Aktiven aufgenommen wurden, nachdem sie das Bronzene Leistungsabzeichen abgelegt haben, erklangen das mit zartem Glockenspiel durchzogene „Let it go“ aus einem vom Märchen „Schneekönigin“ inspirierten Disneyfilm, eine Version des berühmten „Hallelujah“ des kürzlich verstorbenen Songwriters Leonhard Cohen, sowie das souverän von den jungen Trompetensolisten Pius Maier und Lukas Köpfer interpretierte „Best Friends“.

Zum Schluss gab es Weihnachtslieder

Mit Angela Wiedl, Saskia Schäuble, Leonie Riehm, Selina Böhler, Paul Köpfer, Max Thoma und der beim Konzert abwesenden Luka Behringer ist die Trachtenkapelle auf der Bühne beträchtlich fülliger geworden, und Frank Weber warb im Publikum um neue Zöglinge. Das Hauptgewicht des Konzertes hatte sich die Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand für den zweiten Programmteil aufgespart. Zunächst erklangen unter dem Titel „Montanas del Fuego“ die inzwischen schon recht gut bekannten Impressionen von der Insel Lanzarote aus der Feder von Markus Götz, wobei Martin Stoll zum zweiten Mal an diesem Abend eine ausgesprochen kantable Saxophon-Soloeinlage lieferte. Von dem 1872 in Prag geborenen Julius Fucik stammt der Konzertmarsch, den die Musiker zum Andenken an den 100. Todestag des Komponisten spielten, wie Ansagerin Ronja Wehrle verriet.

Ein Medley aus den größten Hits der kultigen 80er, „Eigthies Flashback“, schloss sich an, und mit einer höchst humorvollen Einstimmung auf die Adventszeit, „Christmas on the Rock“ von Suzanne Welters, bei der bekannte Weihnachtslieder kräftig mit Rockhits durchgemischt wurden, schloss die Trachtenkapelle ihr offizielles Programm ab. Nachdenkliche Worte fand Bürgermeister Helmut Kaiser. Angesichts lauter Misstöne auf der Welt hob er ab auf die Eintracht der Menschen auf dem Dachsberg, die sich in gleich drei Musikvereinen engagieren, und obwohl beiliebe nicht jeder dasselbe spiele, entstehe am Ende eine fantastische Zusammenarbeit.