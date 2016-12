Dachsberg Die Rücklagen der Gemeinde werden 2017 weiter schrumpfen

Die Gemeinde Dachsberg muss für geplante Investitionen in 2017 rund 306 000 Euro aus den Rücklagen finazieren.

Dachsberg (kss) Der Vorstellung des Haushaltsplans für 2017 durch Rechner Michael Denz galt der größte Teil der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr auf dem Dachsberg.

Die aus den Rechnungsergebnissen der Vorjahre resultierende hohe Steuerkraftsumme bedingt für 2017 die Verringerung der Schlüsselzuweisungen gegenüber 2016 um nahezu 50 000 Euro. Die Kreisumlage wird um 10 000 Euro niedriger ausfallen, der Einkommensteueranteil dafür um gut 20 000 Euro höher als im Vorjahr, was diese Mindereinnahmen wieder etwas relativiert. Dennoch ist der Verwaltungshaushalt 2017 nicht ausgeglichen darstellbar. Mit bedingt durch die Neueinführung eines Haushaltspostens für die Flüchtlingsunterbringung sowie durch höhere Ausgaben im Kindergartenbereich bei gleichzeitig leicht gesunkenen Landeszuschüssen wird eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 51 000 Euro zur Deckung des Verwaltungshaushaltes nötig. Alle Ansätze sind im Übrigen gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert geblieben.

Im Vermögenshaushalt gilt nach wie vor, dass die Realisierung der größeren Vorhaben immer gekoppelt ist an die Zusage von Zuschüssen. So sind für die energetische Sanierung von Schule und Kindergarten 200 000 Euro eingeplant bei einer Zuschusshöhe von 127 000 Euro. Für die Sanierung der Gemeindestraßen wird ein Ausgleichsstockantrag in Höhe von 500 000 Euro gestellt werden. Davon unberührt ist die neue Deckschicht für die Ballenbergstraße, für die 80 000 Euro eingeplant sind. Für den Bauhof wurde ein Antragspaket zur Anschaffung von Gerätschaften und Fahrzeugen in Höhe von 350 000 Euro geschnürt.

Für Baukosten am neuen Albsteig rechnet die Gemeinde mit 80 000 Euro und hofft dabei auf Zuweisungen in Höhe von 60 000 Euro. Für den Breitbandausbau ist eine Million Euro veranschlagt mit einer Eigenbeteiligung von 100 000 Euro. Die Planung des neuen Feuerwehrgerätehauses wird mit Sicherheit im Jahr 2017 erfolgen. Hierfür sind 12 000 Euro vorgesehen. Die ganzen Eigenanteile zusammengerechnet, ergibt sich eine notwendige Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 306 000 Euro, wodurch diese wieder auf die Mindestsumme von rund 60 000 Euro schrumpfen wird.