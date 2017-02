Dachsberg Die Dachsberger Narrenzunft Dachse gehen in diesem Jahr als Piraten

Die Dachsberger Dachse stellen einen Schiffsmast mit Ausguck als Narrenbaum. Die Guggenmusik Chrutschlämpe aus Rüßwihl ist zu Gast.

Als Piraten sind die Dachse unterwegs. Die Rüßwihler Chrutschlämpeals Gäste bewunderten den Schiffsmast mit Ausguck, den die Dachse am Samstag als Narrenbaum aufstellten. Markus Schlegel verkündete das Motto: „Isch die See au no so rau, triebt’s üs Dachse us’m Bau.“ Zum Stellen hatte er drei Experten aus Urberg angeheuert, die von Bürgermeister Helmut Kaiser einen Dankesschluck bekamen. Danach versorgten sich alle in der Piratenschenke mit Nahrung.



Die Guggenmusik Node-Nueli eröffnete den Narrenhock. Nach dem Baumstellen taten die Gäste aus Rüßwihl das Ihre, die Narren zu unterhalten. Weiter ging es am Sonntag mit der Seniorenfastnacht. Der Schmutzige Donnerstag beginnt um 6 Uhr mit dem Wecken in Ibach und der Stürmung des Rathauses. Um 10.11 Uhr werden Kindergarten und Schule befreit, und um 11.11 Uhr folgt der Rathaussturm in Wittenschwand, um 14.30 Uhr die Mini-Playback-Show in der Dachsberghalle. Dabei können Einzelkünstler und Gruppen zeigen, was sie können: Playback, Live-Gesang, Tanz, Comedy, Zauberkunst oder Sonstiges.



Die Frauenfastnacht findet am Freitag, 24. Februar, ab 20.11 Uhr in der Dachsberghalle unter dem Motto „Bettgeflüster heiß und sexy“ statt. Am Dienstag, 28. Februar, wird die Fasnacht durch die Dachse mit dem Narrenbaumfällen um 17 Uhr beendet. Am Aschermittwoch ist um 20 Uhr im Adler in Ibach das Frauen-Fischessen.