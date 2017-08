Dachsberg Die Besucher genießen den stimmungsvollen Basar der Freien Waldorfschule Dachsberg

Die Freie Waldorfschule Dachsberg bietet mit ihrem Adventsbasar zahlreichen Besuchern beim Schulgebäude sowie im Goldenhof eine reichhaltige Auswahl an.

Vom dichten Nebel nicht abschrecken ließen sich die zahlreichen Besucher des Adventsbasars in der Freien Waldorfschule Dachsberg, zumal sie im und um das Schulgebäude sowie im Goldenhof eine reichhaltige Auswahl an stimmungsvoll arrangierten Angeboten vorfanden. Im Festsaal gab es diverse kurze unterhaltsame Einblicke in die künstlerische Arbeit der Schüler.

Lustig flackerten die Schwedenfeuer im Schulhof, wo die Gäste die hauseigenen Produkte des Goldenhofes kosten und auch mitnehmen konnten. Ein Erlebnis der besonderen Art war es sicherlich auch für manches Kind, auf dem Rücken eines Ponys nach nur wenigen Schritten im dichten Nebel unterzutauchen, um nach einer Runde über das Schulgelände wie von Zauberhand beim neuen Kletterturm, der allerdings an diesem Tag aufgrund der äußeren Bedingungen etwas von seiner sonstigen Attraktivität eingebüßt hatte, wieder sichtbar in Erscheinung zu treten.

Richtig heimelig war es in den einzelnen Zimmern des Schulgebäudes, wo die Besucher beispielsweise bei den Elftklässlern perfekt in die Atmosphäre eines orientalischen Kaffees eintauchen konnten, während etwa die Zweit- und Drittklässler allerlei Geschenke und Lebensmittel aufgefahren hatten, um die Vorweihnachtszeit zu verschönern und die Achtklässler sich bemühten, auch den Nachzüglern noch ein ansprechendes Adventsgesteck bereitzuhalten.

Im Eingangsbereich des Festsaales gab es leckeres Olivenöl zu kosten und auch das Angebot des Vereins Simba Kufunda, das sich schon traditionell auf den Märkten der Schule präsentiert, scheint jedes Jahr an Vielfalt zu gewinnen. Im Festsaal selbst wuselte es zeitweilig nur so, wollte doch kaum einer der Anwesenden die kurzen Darbietungen in den verschiedenen Räumen versäumen.

So traten beispielsweise die älteren Schüler der Waldorfschule mit einem Gesangsquintett mit Klavierbegleitung auf, die Zweit- und Drittklässler boten unter anderem einen kurzen Sketch auf Englisch dar, die Viert- und Fünftklässler hatten ihre neu eingeübten Flötenstücke mitgebracht und auch vom Orchester gab es eine Kostprobe zu hören.