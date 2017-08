Dachsberg Das sind die Pläne der Vereine für das Jahr 2017

Die Vereinsvorstände in Dachsberg und Ibach haben die Termine für das Jahr 2017 geplant. Das erwartet Bürger und Gäste 2017

Die Terminbesprechung der Vereinsvorstände von Dachsberg und Ibach für das kommende Jahr hat wieder einmal die Vorschau auf eine abwechslungsreiche Zeit ergeben und gezeigt, wie traditionsverbunden und zugleich lebendig die dörfliche Gemeinschaft ist.

Wie immer beginnt das Jahr mit dem Jahreskonzert der Trachtenkapelle Dachsberg am Donnerstag, 5. Januar. Auch in der Fastnachtszeit ist wieder einiges geboten: Vom Narrenbaumstellen am 18. Februar über die Seniorenfastnacht, die Schulbefreiung und die Rathausstürmung mit Mini-Playback-Show am Schmutzigen Donnerstag bis hin zur beliebten Frauenfastnacht und schließlich dem Narrenbaumfällen und nicht zuletzt dem Fastnachtsfeuer des Musikvereins Urberg am Samstag, 4. März.

Sein Jahreskonzert veranstaltet der Musikverein Urberg dann am Samstag, 1. April, der Schützenverein schließt sich mit dem traditionellen Ostereierschießen am Karfreitag, 14. April an. Am Ostermontag gibt es wieder in Form eines Kirchenkonzertes wieder Sternstunden in Ibach. Die Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand lädt zu einem Frühlingsfest am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai. Am Sonntag, 14. Mai, findet der alljährliche Muttertagsbrunch auf dem Bärenhof statt.

Vom 25. bis 29. Mai steht ganz Urberg Kopf: An diesem Wochenende veranstaltet der Musikverein sein Musikfest mit Oldtimertreffen, Partynight und Blasmusikkonzert. Zudem wird der Verein das Kreistrachtenfest und Bezirksmusikfest am Sonntag ausrichten. Am Montag klingt das große Fest dann aus.

Zu den jährlich wiederkehrenden unterhaltsamen Anlässen gehören auch die Sonnwendfeier des Natur- und Wandervereins am Samstag, 17. Juni, der Hierholzer Weiherhock am Samstag, 1. Juli, und die Kirchenfeste in Urberg (Sonntag, 2. Juli), Hierbach (Sonntag, 16. Juli), Ibach (Sonntag, 23. Juli) und Wilfingen (Sonntag, 20. Juli). Das Bergturnfest des TuS Dachsberg wird voraussichtlich am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juli, stattfinden. Die folgenden beiden Sonntage stehen dann wieder im Zeichen der Köhlerei.

Das traditionelle Kohlhüttenfest wird 2017 am Sonntag, 13. August, sein, gefolgt von der Kräuterweihe in Ibach am Dienstag, 15. August. Am Sonntag und Montag, 17. und 18. September, plant der Bärenhof ein Hoffest. Am Sonntag, 24. September, sowie am Sonntag, 1. Oktober, gibt es die üblichen Erntedankveranstaltungen in Ibach und in Hierbach.

Den zweiten und dritten Oktobersonntag teilen sich das Herbstfest am Goldenhof sowie das Herbstfest der Trachtenkapelle Dachsberg. Die Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand gibt am Sonntag, 19. November, ihr Jahreskonzert der Dachsberghalle. Am Samstag, 25. November, wird die Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand ihr Jahreskonzert geben und am Sonntag, 17. Dezember, wird es erneut unter dem Motto „Sternstunden in Ibach“ ein Kirchenkonzert geben.