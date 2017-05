Dachsberg Das alte Schulhaus in Wolpadingen bietet Raum für kreative Entwicklung

Das alte Schulhaus in Wolpadingen bietet Raum für kreative Entwicklung

Beim Tag der offenen Türen im alten Schulhaus in Wolpadingen präsentieren sich Waldorfschule, Kindergarten und Theaterfreunde mit ihren Angeboten.

Ein enorm vielfältiges Angebot gab es beim Tag der offenen Türen im alten Schulhaus in Wolpadingen, wo sich außer dem Kindergarten Sonnenquell auch die im Haus stattfindenden Aktivitäten der Freien Waldorfschule sowie der Theaterfreunde Dachsberg präsentierten. Sie sind dem Wolpading getauften künstlerischen Schaffen rund um Initiatorin Ursula Seeherr zuzuordnen.

Nach einer musikalischen Einstimmung im Garten des alten Schulhauses trug eine kleine Gruppe Daten aus der wechselhaften Geschichte des Hauses zusammen, ausgeschmückt mit heiteren Anekdoten. Angefangen von Plumpsklo, Pinkelrinne und mit Hilfe der größeren Schüler organisierter Bestückung des Kachelofens im Schulzimmer in der Anfangszeit, über Kochschule und landwirtschaftliche Fortbildung im Untergeschoss und Ausbau des Dachgeschosses durch Turnverein und Kirchenchor bis hin zu dem nach dem Abzug des Hauptteils der Waldorfschüler Ursula Seeherr plötzlich beim Öffnen einer Tür entgegenfallenden, aus dem Biologieunterricht übrig gebliebenen kopflosen Skelett war so manches zu erfahren.

So auch schließlich Seeherrs Idee, den auf Suche nach neuen Räumen befindlichen Kindergarten und den Waldorfschulverein zusammenzubringen, was letztlich zum Einzug sowie der engagierten Umgestaltung durch die Erzieherinnen und Eltern des Kindergartens Sonnenquell führte.

Aufwendig waren die Kindergartenräume renoviert worden, liebevoll wurde alles für diesen Tag der offenen Türen geschmückt. Überall hingen, kalligrafisch kunstvoll gestaltet, fröhliche Gedichtzeilen, eine originelle Fotogalerie sowie Gemälde der Kindergartenkinder. Im Untergeschoss konnte man noch den Webraum der Waldorfschule besichtigen, im Garten waren überall lauschige Plätzchen zum Sitzen und Plaudern hergerichtet worden. Auf dem Gelände verteilten sich Stände mit Bastelangeboten für die Kinder wie Filzen, Schatzkugeln aufklopfen oder Maiflöten schnitzen.

Auch an Kletter- und Spielmöglichkeiten für die Kleinen war gedacht worden. Es gab Selbstgemachtes, aber auch Flohmarktartikel zu kaufen, im Untergeschoss lockte eine reichhaltige Kuchenauswahl, in der Küche wurden Kaffee- und Pralinenvariationen angeboten und am offenen Feuer köchelte eine bunte Gemüsesuppe im Kupferkessel, die man wahlweise mit oder ohne Wurst genießen konnte.

Im Freien gab es das Erzähltheater über „Waldemar und Staubfried“, den Wald- und den Stadtbaum, bei dem die Kinder fleißig mitmachen konnten. Beim Marionettenspiel „Die drei Orangen“ der Kindergartenkinder war der Andrang so groß, dass einige Besucher sogar darauf verzichten mussten. Dafür konnten sie sich gleich im Anschluss auf eine meditative Klangreise begeben. Drangvolle Enge herrschte im Dachgeschoss bei der Aufführung der aus den Klassen eins bis sieben der Freien Waldorfschule zusammengesetzten Theater-AG mit ihrem selbst entwickelten Stück „Der schlimme Graf“.