Dachsberg Das Dreikönigskonzert der Trachtenkapelle Dachsberg bietet Raum für beeindruckende Soloparts der Mitglieder

Einzelne Akteure und ganze Register präsentieren sich glänzend beim Dreikönigskonzert der Trachtenkapelle Dachsberg.

Außer einem großen Solo von Bariton und Flügelhorn charakterisierten viele kleine Soloeinlagen das Dreikönigskonzert der Trachtenkapelle Dachsberg. Dabei stellte Dirigent Gerhard Behringer immer wieder sein ausgezeichnet aufgestelltes Blech in den Fokus. In gewohnt souveräner Weise führten Marina Behringer und Anna Lehr die Zuhörer in der gut besetzten Dachsberghalle mit kurzen sachkundigen Statements zu den einzelnen Stücken durch das Programm.

Der Vorsitzende Thomas Vogelbacher hatte die Stückauswahl als Kontrapunkt zu den übrigen Veranstaltungen der Trachtenkapelle im Jahresverlauf bezeichnet und diesen Begriff – als heimliches Motto des Konzerts – mit einer Assoziationsreise durch die Programmpunkte verknüpft. Mit Paukenwirbel und der Steigerung ins Triumphale verwies der Auftakt, die Eröffnungshymne der Olympischen Spiele 1992, „Barcelona“, bereits auf den Charakter des kommenden Repertoires, das geprägt war von flotten Rhythmen, lyrischen Passagen und machtvollen Klängen.

So präsentierte sich auch die Ouvertüre „König David“, das neueste Stück des Komponisten Georg Stich, die zudem einen Hauch von Orient in die Dachsberghalle zauberte. Lyrisch bis melodramatisch ging es weiter mit einem „Titanic-Medley“. Hatte beim Vorgängerwerk die Solotrompete den Umschwung von martialischer Machtdemonstration zu feierlicher Erhabenheit signalisiert, waren es dabei die beiden solistisch agierenden Querflöten, die lyrische Akzente setzten. Zackig und mit einem stark kontrastierenden, beinahe einem Trauermarsch ähnelnden Mittelteil kamen Martin Scharnagls „Alpine Inspirations“ daher.

Aus dem Solo von David Albiez und Claudius Zipfel „Bariton in der Nacht“ hatte die Trachtenkapelle ihre Schätzfrage hergeleitet, bei der es galt, die Anzahl der von den Solisten gespielten Töne zu treffen. Dies war angesichts der virtuosen Läufe, die die beiden auf Bariton und Tenorhorn hinlegten, keine leichte Aufgabe. Die Auflösung ergab, dass es 1115 Töne waren. Der Gewinner aus Mutterslehen lag nur um einen Ton daneben.

Die zweite Konzerthälfte eröffnete das muntere „Jump and Joy“ von Markus Götz, das mit fröhlichen Staccati und gestochen scharfen Rhythmen punktete. Raffinierte Synkopen und rhythmische Finessen charakterisierten auch das folgende Medley „Toto Greatest Hits“, dem sich das von Vizedirigent Thomas Vogelbacher geleitete „Simply Red on Tour“ anschloss. In der „Rocky Horror Picture Show“ glänzten neben den Baritonen die Posaunen. Das fünfköpfige Schlagzeugerteam, das im fliegenden Wechsel agiert hatte, demonstrierte erneut seine Kompetenz auch im melodischen Glockenspiel. Am Ende präsentierte sich das volle Trompetenregister solistisch.

Mit der Polka „Böhmische Liebe“ von Mathias Rauch kamen die Zuhörer zum Zuge, die fleißig mitklatschten. Mit dem Konzertmarsch „Domi Adventus“ von Alexander Pfluger hatte die Trachtenkapelle den ersten Programmteil beschlossen. Als erste von zwei Zugaben erklang als zweiter Marsch aus Pflugers Trilogie „Abel Tasman“. Zuvor hatte Bürgermeister Helmut Kaiser den Aktiven auf der Bühne versichert, ihre Leistung verdiene Applaus und Respekt. Und den gegenseitigen Respekt füreinander, der nötig sei, um eine solche Gemeinschaftsleistung zustandezubringen, wünsche er auch allen Konzertbesuchern für das Jahr 2017.