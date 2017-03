Dachsberg Das Benefizkonzert in Dachsberg begeistert die Gäste

Kirchenchor Hierbach-Ibach, Trachtenkapelle Dachsberg und Safer Sax geben ein umjubeltes Konzert zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder. De Besucher spenden 2135 Euro.

Mit knapp zweieinhalb Stunden Musik war das Benefizkonzert am Samstagabend in der Hierbacher Pfarrkirche ein voller Erfolg. Vor vollen Bänken gaben der Kirchenchor Hierbach-Ibach, die Trachtenkapelle Dachsberg und das Saxophonquintett Safer Sax ein umjubeltes Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder in Freiburg. Am Ende des Konzerts war klar: Die Besucher haben 2135 Euro gespendet.

Stimmungsvoll war der Ein- und Auszug aller Akteure mit einem Andachtsjodler, angeführt von den weichen Klängen des Ensembles Safer Sax. Schön auch die ensemble-übergreifenden Beiträge, etwa das Flötenspiel von Trachtenkapellenmitglied Hanna Vogelbacher bei einem Stück des Kirchenchors oder die solistischen Gesangsdarbietungen von Kirchenchormitgliedern bei Stücken der Trachtenkapelle.

Aufgeteilt in zwei Programmhälften, präsentierten sich zunächst die Saxophone, gefolgt vom Kirchenchor, die Trachtenkapelle machte jeweils den Abschluss. Mit orchestral vielschichtigen Stücken, wie „Bohemian Rhapsody“, „Music“ oder „Time to say goodbye“, zeigten die fünf Saxophonisten von Safer Sax unter der Leitung von Johannes Schlegel ihr Können.

Die Vielfalt seines Repertoires zeigte der Kirchenchor Hierbach-Ibach unter Leitung von Martin Angell und Ursula Wäschle-Weiger am Keyboard in seinem Part. Beginnend mit einem feinfühlig interpretierten „Abschied vom Walde“ Felix Mendelssohns, gingen die von einigen Projektsängern aufgestockten Kirchenchormitglieder über zu Udo Jürgens mit „Ihr von Morgen“.

Majestät und Glorie hatte sich die Trachtenkapelle Dachsberg unter der Leitung von Gerhard Behringer mit „The Glory of Love“, „Slovenia“ oder „Hindenburg“ auf die Fahnen geschrieben. Bei Michael Geislers Porträt des Luftschiffs, dessen Bildfolge durch Soloeinschübe von Klarinette, Trompete und Saxophon gegliedert ist, brachte die Kapelle ihre dramatische Ader zur Geltung. Eine andere Seite präsentierte die Trachtenkapelle als Gesangsbegleiter in Kurt Gäbles „Bergwerk“, interpretiert von Annette Rüd, dann in „Jesus, berühre mich“ aus der Feder desselben Komponisten, dargeboten vom Duo Cindy Stelzer und Gerhard Kaiser, dem sich noch „Lenas Song“ anschloss, gesungen von Cindy Stelzer. Lebhafte Spirituals bildeten den Abschluss.

