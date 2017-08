Dachsberg Dachsberger Elektromeister Dagobert Ebner sucht nach neuen Herausforderungen

Der Musikbegeisterte aus Urberg will mit einer neuen Formation die böhmisch-mährische Blasmusik in der Region bekannter machen

"Ganz ohne Musik, das geht nicht", erklärt Dagobert Ebner überzeugt, obwohl er einräumt, dass darunter teilweise sogar sein Familienleben gelitten habe. Seit 45 Jahren gehört die Musik zu seinem Leben unverbrüchlich dazu. Der selbstständige Elektromeister, Jahrgang 1961, der aus Urberg stammt und sich nicht vorstellen kann, jemals irgendwo anders zu leben – „ich bin absolut kein Stadtmensch“ – sucht immer wieder neue musikalische Herausforderungen.

Gerade hat er sich von den Bötzberg-Musikanten verabschiedet, die er seit 2008 geleitet hatte, hat aber schon wieder seine Fühler ausgestreckt und versucht, eine neue Formation ins Leben zu rufen, mit der er sich ganz und gar seinem Lieblingsgenre, der böhmisch-mährischen Blasmusik, widmen möchte. Durch die Bötzberg-Musikanten habe er zu dieser Musik gefunden, „mit dieser Musik lebe ich, sie will ich in die Welt hinaus tragen“, erklärt Ebner bestimmt. Im alpenländischen Raum sei diese Musik schon viel mehr heimisch als in dieser Region, dort gebe es auch bereits viele junge Fans, während hier eher seine Generation sich für dieses Genre begeistere. Er selbst hat in jüngster Vergangenheit Workshops absolviert bei Ernst Hutter, dem Leiter der Egerländer Musikanten, und bei Wilfried Rösch, der mit seinen böhmischen Freunden berühmt wurde.

„Man muss einfach mit Herzblut dabei sein, damit was Anständiges dabei raus kommt", meint Ebner, das ist sein Wahlspruch auch für den Neuanfang. Dabei stehen oft genug gerade in der Weihnachtszeit die Leidenschaft zur Musik und der Beruf im Kampf miteinander, weiß Ebner aus Erfahrung. Aber ab Februar besuche der jüngere seiner beiden Söhne die Meisterschule und stehe damit vielleicht in den Startlöchern, um ihn einmal abzulösen und seinen Betrieb weiterzuführen.

Die Zeit der Vereinsaktivitäten in Sachen Musik will Dagobert Ebner dennoch endgültig hinter sich lassen, nachdem er bereits 1995 für 25 Jahre Blasmusik geehrt worden war und auch die 40 Jahre vollgemacht hat, dann als Dirigent des Musikvereins Aispel-Rohr. Angefangen hat er seine Musikerkarriere als Zehnjähriger im Musikverein Urberg, wo er unter Werner Haselwander sein Instrument, die Trompete, entdeckte. Gleichzeitig bekam er damals sein erstes eigenes Instrument. 35 Jahre war Ebner im Musikverein Urberg aktiv, 15 Jahre davon auch als Jugendausbilder und fünf Jahre lang als Dirigent.

Auch beim Heeresmusikkorps der Bundeswehr in Ulm hat Dagobert Ebner kurze Zeit mitgespielt, aber für länger bei der Bundeswehr verpflichten wollte er sich dann doch nicht. Überhaupt sei er kein Typ für Massenveranstaltungen, meint er nachdenklich, auch bei Guggenmusiken hat er nie mitgewirkt. Da hat er lieber schon mal bei kleinen Tanzmusikkapellen ausgeholfen, beispielsweise beim „Dachsberg-Echo“ oder als Dirigent beim Musikverein Kadelburg. Privat macht er zu Hause auch schon mal Hausmusik, dann auf dem Klavier, oder er wandert mit seinem Alphorn auf den Urberg. „Dort habe ich in letzter Zeit allerdings durch einen Dudelsackspieler Konkurrenz bekommen“, schmunzelt er. Dann geht er zum Ausgleich samstags auch schon mal in den Wald zum Holzmachen, oder er begibt sich mit der Kamera auf die Pirsch, denn Fotografieren ist ein weiteres Hobby.

„Und dann ist da ja auch noch der Verein Bürger für Bürger, in dem ich mich gern mehr engagieren würde“, sinniert Ebner. „Mit Menschen zusammen sein, mich ehrenamtlich engagieren und die Kultur in der Raumschaft aktiv fördern, das erfüllt mich“, meint Ebner.