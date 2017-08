Dachsberg Dachsberg: Schauspiel bei Adventsnachmittag erhält großen Beifall

Zum Adventsnachmittag waren die Dachsberger Senioren in diesem Jahr ins Gemeinschaftshaus in Urberg eingeladen zu Kaffee und Kuchen, Vesper, einem kleinen Theaterstück der Theaterfreunde Dachsberg sowie einigen Weihnachtsliedern am Ende zum Mitsingen.

Bürgermeister Helmut Kaiser ließ in aller Kürze das Gemeindeleben im abgelaufenen Jahr Revue passieren und verkündete, die Zahlen lägen alle über denen des Vorjahres. So konnten 16 Geburten registriert werden sowie fünf Eheschließungen von Paaren aus der Gemeinde. Allerdings waren mit 22 Mitbürgern, die Kaiser alle namentlich aufführte, auch 13 mehr als im Vorjahr verstorben.

Der Blick in die Welt grabe Sorgenfalten in die Stirn, meinte Kaiser nachdenklich und mahnte an, Flüchtlingen zu helfen. Sein Dank gelte besonders all jenen, die Wohnraum und Einrichtungsgegenstände zur Verfügung stellten, fügte er an mit dem Hinweis, dass gerade aktuell eine syrische Familie im Pfarrhaus in Hierbach untergebracht werde.

„Jesus wurde auch in einer sehr bewegten Zeit geboren, in der die Gesellschaft sich im Umbruch befand“, stellte Kaiser fest und schloss den Appell an, auch heute die christlichen Werte zu leben, die Jesus vorgelebt habe. Schließlich dankte er, auch im Namen von Pfarrer Jan, dem Gemeindeteam sowie den Firmlingen für die Ausrichtung des Seniorenadventsnachmittags und wünschte allen viel Vergnügen bei dem sich anschließenden Theaterstück.

Drei Frauen aus der Gruppe der Theaterfreunde Dachsberg präsentierten ein kurzes Schauspiel nach einer Erzählung aus den Rübezahlgeschichten von Otfried Preußler.

In diesem Stück hilft Rübezahl einer Witwe, die in der guten Absicht, ihrem kleinen Sohn ein ungeschmälertes Erbe zu hinterlassen, hartherzig gegenüber ihren Untergebenen geworden war, zum rechten Maß zurückzukehren. Indem er ihr vor Augen führt, wie hässlich und abstoßend ihr Spiegelbild durch ihre Hartherzigkeit werden wird und ihr klar macht, dass es nicht nur diese hässlichen Falten, sondern auch Falten der Güte und Milde gibt, kann er sie zur Umkehr bewegen. Nach dem Schauspiel, das großen Beifall erntete, nahm Ursula Seeherr, Leiterin der Theaterfreunde Dachsberg, noch die Gitarre zur Hand und sang als stimmungsvollen Abschluss des Nachmittags mit den Senioren gemeinsam einige Weihnachtslieder.