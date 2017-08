Dachsberg Bürgermeister Helmut Kaiser spricht seine Anerkennung für langjährige Mitarbeiter aus

Das Duo Dietmar Haselwander und Rudolf Kunzelmann ist bereits seit Jahrzehnten für den Bauhof in Dachsberg tätig. Bürgermeister Helmut Kaiser blickt in der Gemeinderatssitzung auf das Jahr 2016 zurück.

In der letzten Gemeinderatssitzung dieses Jahres konnte Bürgermeister Helmut Kaiser die Mitarbeiter Dietmar Haselwander für 30 Jahre und Rudolf Kunzelmann für 20 Jahre Zugehörigkeit zum Bauhofteam ehren. Kunzelmann ist seit dem Jahr 1996 zuständig für das große Straßennetz und Kaiser attestierte ihm viel Sachverstand und Kompetenz.

Kunzelmann sei ein genauer und gewissenhafter Arbeiter, dem stets die langfristigen Lösungen am Herzen lägen. Haselwander habe im September 1986 auf dem Bauhof angefangen. Seit neun Jahren sei er Bauhofleiter und pflege als solcher auch einen verlässlichen Umgang mit den Bürgern. Schon weitaus länger amtiere er als verantwortlicher Klärwärter, der über 40 Kilometer Kanalnetz rund um die Uhr im Blick habe.

In Abwesenheit wurde Christel Schuster-Stich für 25 Jahre Tätigkeit als Rathausmitarbeiterin geehrt. Sie habe im April 1991 ihre Arbeit begonnen, ab 1996 auf 50 Prozent aufgestockt und bei der Übernahme der Verwaltung der Gemeinde Ibach dann auf 60 Prozent. Im Laufe der Jahre habe sie etliche Wechsel bei den Destinationen mitgemacht. Lobend erwähnte Helmut Kaiser auch den gut gepflegten Internetauftritt der Gemeinde.

Stichpunktartig nannte Bürgermeister Kaiser in seinem Jahresrückblich die dank der Vorsorge auf dem Gebiet der Wasserversorgung problemlos überstandene Trockenheit, die Durchführung von Kanalsanierungsarbeiten und die Verlängerung der Betriebserlaubnis für die Kläranlagen. Die Straßensanierungen hätten sich aufgrund der Kabelverlegungen verzögert. Das Baugebiet Hölzle konnte erschlossen werden, für Ruchenschwand und Happingen waren neue Satzungen beschlossen worden.

Im Bereich des Naturschutzes fand wieder eine Mähaktion am Hierholzer Weiher statt und das Natura-2000-Klassenzimmer sei auch wieder erfolgreich gewesen. Die Gemeinde habe einen neuen Internetauftritt bekommen, die Feierlichkeiten in Bezug auf die Dorfjubiläen im Rahmen des Kohlenmeilerbetriebs seien rundum gelungen gewesen, Dachsberg und Ibach seien zudem im neuen Kreisjahrbuch verewigt. Die Dachsberger hätten sich an der Unterschriftenaktion zur Erhaltung der Albtalstraße beteiligt, der Verein Bürger für Bürger habe einen Innovationspreis erhalten, der Breitbandausbau sei angelaufen mit der Vorstellung des Masterplans im Oktober.

Als Ausblick auf das kommende Jahr nannte Kaiser die Ausweisung des Albsteig-Premiumwanderwegs, der im Juli eingeweiht werden soll, die energetische Sanierung von Schule und Kindergarten sowie die Planung des neuen Feuerwehr-Gerätehauses.

Kaiser bedankte sich bei den Räten sowie allen Mitarbeitern für die konstruktive Zusammenarbeit. Er wies darauf hin, die Themen Breitbandausbau und Tourismus machten deutlich, dass den Zusammenschlüssen zu Partnerschaften innerhalb der Region die Zukunft gehöre. Bürgermeisterstellvertreter Daniel Bücheler gab das Lob an den Rathauschef zurück, indem er Kaiser eine durchweg optimale Sitzungsvorbereitung und Sachkenntnis attestierte.