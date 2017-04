Dachsberg Benefizkonzert: Hohe Töne für einen guten Zweck

Ein gemeinschaftliches Benefizkonzert in der Hierbacher Kirche spielt mehr als 2000 Euro ein. Die Spende soll Familien und ihren krebskranken Kindern helfen.

Dachsberg (kss) Ein Zusammenkommen, das große Freude macht: Zur offiziellen Spendenübergabe von 2135 Euro aus dem Benefizkonzert, das der Kirchenchor Hierbach-Ibach, die Trachtenkapelle Dachsberg sowie die Formation Safer Sax gemeinsam in der Hierbacher Pfarrkirche gegeben hatten, waren am Donnerstag die Vorsitzenden von Kirchenchor und Trachtenkapelle, Hermann Schäuble und Thomas Vogelbacher, sowie Andreas Schlegel für das Saxophonquintett und für die Spendenempfänger Claus Geppert, Geschäftsstellenleiter des Fördervereins für krebskranke Kinder aus Freiburg, nochmals in der Hierbacher Kirche zusammengekommen. Die Konzerteinnahmen wurden in voller Höhe gespendet, die Ausgaben, etwa für das verwendete Notenmaterial, tragen die Veranstalter aus ihrer eigenen Kasse.

Der Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg wurde im Jahr 1980 von 27 betroffenen Elternpaaren gegründet. Damals bestand für Eltern lediglich die Möglichkeit, zwei bis vier Stunden pro Tag bei ihren kranken Kindern zu verbringen.

1985 konnte der Verein eine Wohnung mit fünf Betten anbieten, 1995 war es bereits ein Haus mit 17 Betten, das jetzige Elternhaus bietet mit 16 fest angestellten Mitarbeitern ein Rundumangebot einschließlich eines Sozialdienstes.

Das Elternhaus an der Unikinderklinik steht den Eltern kostenlos zur Verfügung, abgerechnet wird ausschließlich mit den Krankenkassen respektive den Sozialkassen. Etwaige Differenzbeträge schießt der Verein selbst zu. Der Verein trägt sich von Anfang an ausschließlich über Spenden, die Vorstände sind bis heute ehrenamtlich tätig.