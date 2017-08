Dachsberg Belgier liebt den Schwarzwald

Marc Lissens kann viel über der Tourismusentwicklung auf dem Dachsberg erzählen. Es begann mit Ferien auf dem Bauernhof.

Dachsberg (kss) Eine Geschichte der Tourismusentwicklung auf dem Dachsberg könnte Marc Lissens mittlerweile schreiben. Der Belgier ist heuer zum 50. Mal bei Ingrid Kaiser in Wittenschwand zu Gast, wofür er von ihr einen süßen Gruß aus dem Schwarzwald und von der Gemeinde eine Urkunde und eine Uhr erhielt.

Davor hat Lissens mindestens 15 Mal an unterschiedlichen Orten in Ibach Ferien gemacht, in Wilfingen hat er schon logiert und auch im Klosterweiherhof hatte er bereits ein Zimmer bezogen. Er kennt die ganze Region und hat zwischen 1979 und heute nicht nur alle Jahreszeiten und Wetterkapriolen, sondern auch so manche strukturelle Veränderung hautnah miterlebt. „In der Jugend war ich mit den Eltern immer in Belgien in Urlaub“, erzählt der Schwarzwaldfan, „aber Schwarzwald, das war immer eine reizvolle Vorstellung für mich“. Deshalb entschloss er sich, mit seiner Frau – damals war das Paar noch unverheiratet – eine Woche Ferien auf dem Bauernhof zu buchen. Das sei einfach, aber solide und vor allem preislich sensationell günstig gewesen, erinnert sich Lissens.

Zwei Jahre später, nachdem sie geheiratet hatten, wiederholten sie diesen Aufenthalt. Danach wollte seine Frau mal etwas Anderes ausprobieren, und so kamen sie in die Nähe von Furtwangen, wo sie indes die Öffnung nach Süden, den freien Blick auf das Alpenpanorama und den anmutigen Wechsel zwischen Wald und weiten offenen Flächen vermissten. „Neben der Ruhe, der guten Luft und der Natur insgesamt hier liebe ich vor allem dieses herrliche Gefühl, von einem erhöhten Punkt aus über die ganze Landschaft blicken zu können“, erklärt Lissens, der solche Aussichten gerne im Foto festhält.

So hat er mehrfach am Fotowettbewerb der Gemeinde teilgenommen, und schon dreimal wurde einer seiner Schnappschüsse für den Dachsberger Kalender ausgewählt. Zweimal gar hat er es sich nicht nehmen lassen, die 600 Kilometer zurückzulegen und bei der Präsentation anwesend zu sein, und mit einem seiner Kohlenmeilerfotos hat die Gemeinde über Jahre hinweg geworben.

Die ganze Familie hat Marc Lissens mit seiner Schwarzwaldliebe angesteckt. Mehrfach war er mit seinem Vater in Dachsberg, und auch seine beiden älteren Schwestern konnte er für diese Region begeistern. Nur der Mutter war der Weg zu weit. „Auch die Gastronomie haben wir kennen gelernt“, erzählt Lissens. Eine zeitlang sei der Bergfrieden ihr Stammlokal gewesen, weil die Tochter dort einfach alles essenswert fand, aber sie haben auch die Zeit noch erlebt, als es in Urberg noch eine Gaststätte gab. Und durch die Diavorträge, die Magdalena Herr für Gäste reihum in verschiedenen Lokalen früher gehalten habe, seien sie auch in der Gastronomie herumgekommen.

„Die Welt ist wirklich klein“, meint Marc Lissens versonnen. Als er bei seinem derzeitigen Aufenthalt mit seiner Schwester eine Wanderung auf dem Panoramaweg in Ibach machte und sie an der Engländerhütte rasteten, kam dort gerade ein Ehepaar heraus, das flämisch sprach. Es stellte sich heraus, dass die beiden genau in der gleichen Wohnung logieren, in der er zu Anfang mit seiner Frau übernachtet hat. „Damals ging die Buchung noch per Brief über die Post, und es hat jeweils eine Woche gedauert, bis wir Bescheid hatten, ob etwas frei war“, erinnert er sich.