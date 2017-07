Dachsberg Bauherr will in Dachsberg hoch hinaus: Gemeinderat stimmt Bauantrag mit Befreiung zu

Bauherr will in Dachsberg hoch hinaus: Gemeinderat stimmt Bauantrag mit Befreiung zu

Dachsberger Gemeinderat stimmt dem Bauantrag und der Befreiung zu, nachdem sich die Ratsmitglieder vor Ort selbst ein Bild machten.

Dachsberg (kss) Zu Beginn der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause begab sich das Gremium zunächst zum benachbarten Baugebiet, um sich vor Ort über die Firsthöhe eines geplanten Gebäudes zu informieren, die der Bauherr anhand eines Schaugerüstes zu veranschaulichen versucht hatte.

Der Bauantrag nämlich bedarf einer Ausnahmegenehmigung, da die Höhe rund eineinhalb Meter über der im Bebauungsplan festgesetzten Maximalhöhe liegen wird. Wie Bürgermeisterstellvertreter Daniel Bücheler, der diesen Tagesordnungspunkt einschließlich der Begehung leitete, indes feststellte, beruht diese Höhendifferenz einzig auf der Hanglage des Grundstücks, die eine andere Bauweise praktisch ausschließt.

Wie er später während der Sitzung anhand der Planungsunterlagen nochmals verdeutlichen konnte, wird das bereits fertige Nachbarhaus tatsächlich das geplante noch um rund 80 Zentimeter überragen, da die Grundfläche von letzterem um gut fünf Meter tiefer liegen wird als die des schon bewohnten.

Der Rat stimmte dem Bauantrag einschließlich der Befreiung zu unter der Maßgabe, dass die vorgeschriebene Zweigeschossigkeit auf jeden Fall erhalten bleibt und auf der Talseite eine Terrassierung des Geländes erfolgen sollte.

Dabei wies Bücheler nochmals darauf hin, dass die Berechnung der Geschosszahl über die Gestaltung der Außenanlage regelbar sein sollte, da rechnerisch das Mittel der überirdisch gelegenen Anteile der Untergeschosseckpunkte dafür maßgeblich ist. Wie bereits in der vergangenen Gemeinderatssitzung in Ibach vorgetragen, stellte Bürgermeister Helmut Kaiser auch in der Dachsberger Sitzung den Situationsbericht zum Kindergarten vor. Dabei merkte er an, dass bei tendenziell steigender Kinderzahl und zusätzlich steigender Anteile bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren zukünftig über ein spezielles Kleinkindangebot nachgedacht werden sollte.

Die Regelgruppe jedenfalls, die sonst jeweils im Laufe des Jahres den Zuwachs durch Kinder, die gerade ihren dritten Geburtstag gefeiert hatten, zum Beginn des Kindergartenjahres mit einplanen konnte, wird diesmal bereits von Anfang an nahezu ausgelastet sein.

Beschlossen wurde die Aufstellung der zwei Wahlbezirke Dachsberg Nord und Dachsberg Süd sowie die Besetzung der Wahlausschüsse einschließlich des Briefwahlausschusses für die bevorstehende Bundestagswahl. Bürgermeister Helmut Kaiser gab bekannt, dass der Rat in der vergangenen nichtöffentlichen Sitzung das Ferienbetreuungsangebot sowie die Anschaffung von Festzeltgarnituren zur Benutzung durch die diversen Vereine beschlossen hatte.