So kurz vor den Ferien muss noch vielen erledigt werden- Ob in der Schule oder bei den Vereinen. Der Bonndorfer Lokalchef Gerald Edinger blickt auf eine hektischen Woche zurück.

In dieser Woche habe ich mir echt überlegt, ob ich mir nicht wieder ein paar Spikes zulegen sollte. Das sind die Laufschuhe mit Nägeln drunter. Ehrlich, ich kam mir ob der Terminfülle schon wie ein Dauerläufer vor. Als ich da so im Waldstadion stand und die Mädchen und Jungen beim Laufen, Werfen und Springen beobachtet habe, da hat es mir schon unter den Fußsohlen gejuckt. Aber wahrscheinlich hätte ich gegen die flotten Schüler genau so alt ausgesehen, wie ich tatsächlich bin. Also lass ich das mit dem Spikes kaufen. Auf flotten Sohlen musste ich aber schon unterwegs sein. Da wurde mir mal wieder bewusst, wie weit das Feld für einen Lokalredakteur ist! Erst ins Waldstadion zur Siegerehrung der Bundesjugendspiele, von dort gleich in die Sparkasse. Da trat Jens Spahn, Staatssekretär im Finanzministerium, auf. Also erst sportliche Schüler, dann hohe Politik. Und noch so ein Spagat: erst spreche ich mit den Organisatoren im Rathaus über das Ferienprogramm für Kinder, zwei Stunden später geht es im St. Laurentius um die Betreuung von Senioren. Und wieder heißt es, auf schnellen Sohlen und fit im Kopf zu den Terminen laufen – gut, manchmal (fast immer) nehme ich mein Auto. Ist ja auch ganz schön bergig in Bonndorf. Und gestern durfte ich an einem Probelauf für die Verlosung von Bauplätzen im Mittlishardt teilnehmen. Ganz schön knifflig und einer der vielen Termine kurz vor den Sommerferien. Ich wünsche unseren Lesern ein ruhiges Wochenende und schauen sie mal im Waldstadion vorbei, vielleicht gehen sie ja dort für dieses eine Mal zu Fuß hin!

gerald.edinger@suedkurier.de