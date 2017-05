Eine Woche, in der das Thema Gesundheit eine große Rolle spielte, neue Stege für Wanderer in der Wutachschlucht und eine Drohne, die fast lautlos über diese hinweg schwebte, beschreibt der Bonndorfer Lokalchef Gerald Edinger.

Ich habe hunger! Geh' ich ins Gasthaus oder hole mir schnell was an der Theke beim Metzger oder Bäcker? Die Arbeit erledigt sich ja schließlich nicht von alleine. Die Frage kommt ihnen vielleicht bekannt vor. Zum Auftakt der HeDu-Ausbildungsmesse, sprachen in der Bonndorfer Stadthalle Experten zum Thema Gesundheit. Viele gute Ratschläge gab's da. Die Balance zwischen Bewegung, gesunder Ernährung und Gesundheit ist gar nicht so leicht zu halten. Schließlich muss man ja auch noch sein Tagwerk vollbringen. Manchmal bleiben ziemlich oft Bewegung und gesunde Ernährung auf der Strecke. Hört sich nach einer Ausrede an, ist wohl auch eine. Wie oft hat meine Frau versucht, mich zu einem Abendspaziergang zu überreden. Keine Lust, außerdem fängt gerade das Champions League-Spiel an. Aber ich gelobe Besserung: Heute will ich mich aufs Rad schwingen, aber nur wenn es nicht zu stark regnet – oder doch lieber ein Nachmittagsspaziergang? Mist, heute ist ja Formel 1 Quali. Ach, wenn doch Bewegung nur so einfach wäre, wie der leise Flug er Drohne über die Wutachschlucht. Nur zu gerne wäre ich mitgeflogen. Spaß beiseite. In der Schlucht haben fleißige Hände dafür gesorgt, dass der Erdrutsch am Kanadiersteg jetzt elegant über zwei Brücken umwandert werden kann – ohne großen Umweg und Abenteuer-Feeling inklusive. Vielleicht sollte ich heute durch die Schlucht wandern – obwohl, wenn Vettel dem Hamilton um die Ohren fährt, sollte ich doch lieber vor der Glotze meine innere Ruhe und Balance finden! In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern ein gesundes Wochenende – und den Muttertag nicht vergessen!

