Bonndorf Zum Weltfrauentag: Die Landfrauen stehen heute nicht mehr nur für kochen und backen

Die Landfrauen treten heute selbstbewusst auf. Erika Schübel stemmt 25 Jahre Vorstandsarbeit. Ein Porträt zum Internationalen Frauentag.

Der Internationale Frauentag jährt sich zum 99. Mal. Von Gleichberechtigung haben die Frauen einst nur träumen können. Inzwischen kann manch junge Frau die Bedeutung der Emanzipation kaum mehr ermessen, so selbstverständlich selbstbewusst ist ihr Auftreten gegenüber allen anderen Mitgliedern der Gesellschaft. Auf dem Land war eine partielle Befreiung aus herkömmlichen Rollenbildern sicher besonders schwierig. Die festgelegten Strukturen mit Altbauern als Familienoberhäupter mussten auf den Höfen generationsübergreifend gelebt werden.

Auch Erika Schübel, heute 59 Jahre alt, ist auf einem Mehrgenerationen-Bauernhof im Stühlinger Ortsteil Bettmaringen aufgewachsen. In Gündelwangen hat sie Wolfgang Schübel geheiratet und dann jahrzehntelang mit Schwiegereltern und anfangs auch den Schwagern unter einem Dach gelebt. Wer Erika Schübel heute erlebt, zweifelt auf jeden Fall nicht an ihrem Selbstbewusstsein. Sie lebt in heiterer Gelassenheit und blickt auf 25 Jahre im Vorstand der Gündelwanger Landfrauen zurück, davon die meisten als Frontfrau. Die Spielstube, den einzigen örtlichen Kindergarten, hat sie aus dem Bedarf heraus mit aufgebaut. Ebenso hat sie ihn jahrzehntelang in verantwortlicher Vorstandsarbeit geführt. Im Landfrauenbezirk Bonndorf im Schwarzwald ist sie außerdem als Schriftführerin tätig. „Ich habe das von daheim gekannt, meine Mutter war auch im Vorstand der Landfrauen“, sagt sie schlicht zu ihrem Engagement.

Von daheim aus war sie es auch gewohnt, nicht nur im Stall dabei zu sein, beispielsweise wenn die Sauen ferkelten. „Ich habe das immer gemocht und war gerne dabei“, sagt Schübel. Sie ist auch Traktor gefahren, was auf dem Vollerwerbsbauernhof ihrer Kindheit Normalität war, beim Gündelwanger Nebenerwerbslandwirt zunächst jedoch misstrauisch beäugt wurde. Dennoch sei es eigentlich immer ein gutes Miteinander gewesen. „Ich habe mich mit meiner Schwiegermutter gut verstanden“, sagt sie.

Anfänglich hatte die Schwiegermutter noch die Stall- und Hofarbeit übernommen und Erika Schübel den Haushalt geführt. Mit einer Hüftluxation war sie zur Welt gekommen. Auf jeden Fall wollte sie deshalb so früh wie möglich Kinder gekommen. „Es war ja nicht selbstverständlich, dass das gut gehen würde.“ Drei Söhne sind es dann geworden. Insofern kam ihr die Form der Arbeitsteilung entgegen. Verschiedene Umstände, unter anderem eine plötzliche Lähmung des Schwiegervaters, der fortan auf den Rollstuhl angewiesen war, sorgten dafür, dass die jungen Schübels das Vieh vom Schwiegervater übernahmen. Sie haben umgestellt auf Mutterkuhhaltung und später auf Bio, was anfangs nicht vollends auf Gegenliebe gestoßen war.

Jetzt, als Erika Schübel als helfende Landfrau bei der Versammlung der Landwirte des BLHV war, sind ihr einige Argumentationen aufgestoßen. „Ich war bestimmt nie parteipolitisch, aber die Umwelt ist mir schon wichtig und ich habe eine starke Abneigung gegen Massentierhaltung.“ So freut sie sich, dass auf ihren Feldern um das Anwesen, auf dem schon seit vielen Jahren keine Landwirtschaft mehr betrieben wird, Kühe weiden. Sie hat immer Fleisch auf dem Teller, von dem sie weiß, woher es kommt, nämlich von eben jener Weide, oder von befreundeten Landwirten, mit denen man reihum Puten und Schafe austauscht.

Aushäusig zu arbeiten, 13 Jahre lang in der Schlossnarrenstube und inzwischen in der Küche der Kindergärten Flohkiste und Wunderfitz, war für Erika Schübel, nachdem die Landwirtschaft aufgegeben worden war, eine Selbstverständlichkeit. Insgesamt hätten sich die Landfrauen gewandelt. War seinerzeit, als sie den Vorsitz der Landfrauen übernommen hat, noch keine aushäusig berufstätig, sei es heute umgekehrt. „Die Frauen sind insgesamt vielfältiger geworden, beispielsweise ist das Theater dazu gekommen. Früher gab es nur im Winter die Vorträge und im Sommer hat man die Landwirtschaft gemacht.“ Schon als sie angefangen habe, seien die Frauen allerdings selbstbewusst gewesen, hätten sich auch modisch gekleidet. „Die sind schon lange nicht mehr nur in Schwarz herumgerannt.“ Auch die älteren hätten sich nichts vormachen lassen: „Die haben ja im Krieg ihren Mann stehen müssen und alles alleine stemmen.“

Die Macher in den Vereinen schätzen, heute wie damals, die konstruktive Zusammenarbeit in Gemeinschaft. „Das ist ein schönes Schaffen.“ Inzwischen sind auch die Männer mit im Boot. „Die helfen, wenn wir sie brauchen, das hat es früher nicht gegeben.“ Den zuweilen etwas arroganten Blick auf die Frauen vom Land kann Erika Schübel jedenfalls gar nicht nachvollziehen: „Mit den Landfrauen besuchen wir das ganze Jahr über Vorträge, bilden uns weiter über Themen, die uns interessieren. Wir haben einen Job, Haushalt, Kinder und spielen zudem noch Theater oder stemmen Veranstaltungen für Hunderte von Leuten. Ein negativer Touch ist da nicht gerechfertigt. Bei uns geht es eben nicht nur um Kuchen backen, aber das können wir auch."

Die Landfrauen

Die Geschichte der Landfrauenverbände geht schon auf das Ende des 19. Jahrhunderts zurück. In Ostpreußen gründete Elisabet Boehn den ersten landwirtschaftlichen Hausfrauenverein, der zum Ziel hatte, die Lebensverhältnisse der Frauen auf dem Land zu verbessern. Heute richten sich die Landfrauenverbände an die Frauen auf dem Land. Es ist bundesweit die größte überpartliche Organisation mit 12 000 Ortsvereinen und 500 000 Mitgliedern. Der hier zuständige Bezirk heißt seit diesem Jahr Bezirk Bonndorf im Schwarzwald, unterteilt sich in rund 20 Ortsvereine und zählt mehr als 1000 Mitglieder.