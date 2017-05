Bonndorf Zum Gelöbnis eine Fußwallfahrt zur Wallfahrtskirche Heilig Kreuz

Die Gruppe aus Bonndorf und einigen Ortsteilen macht sich auf den Weg nach Löffingen zur Wallfahrtskirche Heilig Kreuz.

Wellendingen (sbm) Zur 43. Fußwallfahrt der Wallfahrtsgemeinschaft "Wellendinger Fuchsberghütte" in die Wallfahrtskirche Heilig Kreuz "Witterschneekreuz" nach Löffingen brachen zwölf Männer und drei Jugendliche aus der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach bei widrigen Wetterverhältnissen auf. Angeführt wurde die Gruppe von Daniel Blattert aus Wellendingen, welcher sich als Lektor betätigte.

Von Bonndorf aus führte der zirka 14 Kilometer lange Fussweg, über den Kapellenweg, vorbei an der Josefskapelle nach Boll. Von dort hinab in die Wutachschlucht zur Dietfurtbrücke und dann über den alten Wallfahrtsweg hinauf nach Reiselfingen, Seppenhofen, Löffingen. Nach einem anstrengen Fußmarsch machte die Gruppe erst einmal Station im Gasthaus "Linde", um sich zu stärken. Hier kamen zur Gruppe etliche Wallfahrer hinzu, welche nicht mehr so gut zu Fuß waren, darunter Hubert Isele (Wittlekofen) und Heinrich Albert (Ebnet) als letzte Lebende des im Jahre 1990 auf einer Urkunde dokumierten Gelöbnisses.

Während des Baus der "Fuchsberghütte" bei Wellendingen, hatten Heinrich Albert, Hubert Bernhart, Karl Egi (Wellendingen), Hubert Isele und Gebhard Nägele (Wittlekofen) sowie Elmar Reichert (Bonndorf) das Gelöbnis abgegeben, alljährlich eine Fußwallfahrt ins Witterschneekreuz nach Löffingen zu unternehmen, wenn der Bau der Hütte unfallfrei vonstatten geht. Verbunden mit dem Gelöbnis ist die Pflege der Kreuzwegstationen entlang des alten Wallfahrtsweges hinauf von der Dietfurtbrück in der Wutachschlaucht auf die Reiselfinger Höhe, und das alljährliche Beten des Kreuzweges in der Wutachschlucht zwei Wochen vor Ostern.

Damit die Fußwallfahrt dauerhaft Bestand hat, hatten deren Gründerväter zudem das Versprechen gegeben, zu Lebzeiten jeweils einen Nachfolger zu benennen. Eine entsprechende Urkunde hängt in der ganz aus Holz in den Jahren 1849/50 errichteten Vorgängerkapelle des heutigen Wallfahrtskirchleins. Nach der Frühstückspause begab sich die Gruppe in die Wallfahrtskirche, wo eine kurze Andacht gebetet und jener Fußwallfahrer gedacht wurde, welche bereits verstorben sind. Danach ging es wieder zurück ins Städtchen, um in der Pfarrkirche "St. Michael" die Sonntagsmesse mitzufeiern. Hier wurden die Wallfahrer aus Bonndorf von Vikar Sascha Doninger, der die Sonntagsmesse zelebrierte, herzlich willkommen geheißen.