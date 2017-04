Bonndorf Wutachschlucht: Arbeiten an Fundamenten für Strommasten laufen auf Hochtouren

Wutachschlucht: Arbeiten an Fundamenten für Strommasten laufen auf Hochtouren

An der Wutachschlucht oberhalb von Bonndorf-Boll sind die Arbeiten für die Fundamente der nach dem Erdrutsch neu zu setzenden Strommasten in vollem Gange. Seit zwei Wochen können Wanderer den Weg bereits wieder nutzen. Die Mitarbeiter der Sicherungsfirma mussten indessen eine "ärgerlich-skurrile Überraschung" erleben.

Derzeit finden die Tiefbauarbeiten für die Fundamente der drei neuen Maststandorte Oberhalb der Wutachschlucht bei Boll statt. Wegen des kiesigen Untergrunds erweisen sie sich als etwas aufwändiger, heißt es in einer Mitteilung von Netze BW. Noch vor Ostern hofft der Netzbetreiber, die Fundamente gießen zu können. Ab Anfang Mai sollte dann zum einen der neu zu errichtende Mast (Nr. 831) angeliefert werden, der zunächst vor Ort zusammengebaut und im Anschluss mit einem Autokran aufgestellt wird.



Ebenfalls per Autokran wird im Anschluss der in Richtung Süden nächste (Nr. 830) vom bestehenden auf das neue Fundament versetzt. Schließlich werde auch der Masten auf der nördlichen Schluchtseite (Nr. 832) auf das neue, ebenfalls weiter vom Schluchtrand entfernte Fundament versetzt, heißt es weiter. Sobald die Masten stehen, können die neuen Leiterseile über die Schlucht gespannt werden. Das dürfte Juni werden. Wie genau diese Arbeiten ausgeführt werden, steht aktuell noch nicht fest. Wie Pressesprecher Ulrich Stark erklärt, könnte dazu ein Helikopter eingesetzt werden.

Wie Wutachranger Martin Schwenninger auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt, ist die Wutachschlucht seit zwei Wochen auf der dem Hangrutsch gegenüberliegenden Seite für Wanderer freigegeben und neu beschildert worden. Der Weg wird bereits von Wanderern genutzt.



Als "ärgerlich-skurrile Überraschung" bezeichnet Stark ein Ereignis vom Ende der Sicherungsarbeiten im März. Mitarbeiter der ausführenden Firma von Edi.son stellten am 15./16. März bei der Bergung der Kabel aus der Schlucht fest, dass eines der Leiterseile nur zu einem Teil herausgezogen werden konnte – es war durchgetrennt worden. "Der oder die 'Spezialisten' haben sich dafür zunächst mit einer Motorsäge den lebensgefährlichen Zugang durch die umgestürzten Bäume und hängenden Kabel freikämpfen müssen. Dazu kam die akute Gefahr weiterer Erdrutsche. Dieser Abschnitt der Schlucht bleibt ja nach wie vor gesperrt", schreibt der Pressesprecher.

Der materielle Schaden sei überschaubar, beschränke sich auf den Mehraufwand bei der Bergung. Bemerkenswert sei das nicht nachvollziehbare Motiv. "Aber es gibt offenbar nichts, was dumm genug wäre, als dass es nicht doch jemand täte", meint Ulrich Stark.