Bonndorf Würdevoll und andächtig: Fronleichnamsfeier mit Prozession in Bonndorf

Viele Gläubige nahmen an der Messfeier zu Fronleichnam in Bonndorf teil. Nach dem feierlichen Gottedienst führte die Stadtmusik die Sakramentsprozession an.

Eine Neuerung erlebten die Christen bei der Sakramentsprozession in Bonndorf. Zum ersten Mal hat die Kolpingsfamilie einen wunderschönen, alten Hausaltar auf dem Parkplatz zwischen dem ehemaligen Forsthaus und dem Haus Ruth aufgebaut. Es war die erste Station auf dem Prozessionsweg vom Schloss zur Pfarrkirche.

Der Altar ist seit vielen Jahren auf dem Dachboden des Rathauses gelagert worden. Nachdem der Prozessionsweg vor drei Jahren von der Martinstraße auf die Mühlenstraße verlegt wurde, haben sich die Mitglieder der Kolpingsfamilie entschlossen, die Organisation zu übernehmen und den Aufbau sowie das Schmücken des Altares zu übernehmen. Fronleichnam wurde in Bonndorf mit einem Festgottesdienst im Schlossgarten und der anschließenden Sakramentsprozession feierlich begangen.







Zahlreiche Gläubige waren zur Messfeier gekommen, die von der Stadtmusik Bonndorf unter Leitung von Clemens Büche musikalisch mit gestaltet wurde. Den Gottesdienst zelebrierte Pfarrer Horst Herz aus Waldshut-Tiengen. Der Pfarrer erinnerte an den Gründonnerstag, als Jesus mit seinen Jüngern am Tisch saß und Brot und Wein mit ihnen teilte. Nach dem Mahl hat er ihnen den Auftrag gegeben, daran zu denken, wozu die Christen berufen sind. Durch die Taufe sind wir aufgenommen und können uns durch Brot und Wein mit dem himmlischen Vater und untereinander verbunden fühlen. Das gemeinsame Essen schaffe das Band miteinander. Durch die Eucharistie vertiefe sich das Miteinander und die Beziehung zu Gott. Der Pfarrer wünschte, dass der Fronleichnamstag alle wieder in ihrem Glauben stärke.





Nach der Messfeier führte die Stadtmusik die Sakramentsprozession an. Mit dabei waren die Freiwillige Feuerwehr, das Rote Kreuz und die Kolpingsfamilie mit ihren Fahnenabordnungen sowie die Mitglieder des Heimat- und Trachtenvereins. Der Prozessionsweg führte von der ersten Station an der Mühlenstraße über die zweite Station beim Altenheim St. Laurentius zur Pfarrkirche St. Peter und Paul, wo Pfarrer Herz den Schlusssegen erteilte. In Ewattingen fand ebenfalls ein Gottesdienst mit Prozession statt. Gündelwangen und Dillendorf feierte am Mittwochabend Fronleichnam.