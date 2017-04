Bonndorf Wintermärchen

Der Bonndorfer Lokalschef Gerald Edinger blickt auf eine Woche zurück, die eher Weihnachtsstimmung und als Frühlingsgefühle verbreitete.

Haben Sie Mitte der Woche auch so verwirrt aus der Wäsche geschaut wie ich? Beim Blick aus dem Fenster bin ich richtig erschrocken! Habe ich irgendwas verpasst, ja ist denn schon wieder Weihnachten? Der dichte Schneefall hat mich schon irritiert. Nein, hat mich meine Frau beruhigt, du musst mir nicht schon wieder ein Geschenk kaufen – obwohl! Die Fahrt nach Bonndorf führte durch eine verschneite Landschaft, ein rumpelndes Räumfahrzeug riss mich aus diesem Wintermärchen. Der Blick auf den Kalender hat mir im Büro dann gezeigt, dass ich mich nicht geirrt habe, das Wetter aber schon. Ich bin schon ein bisschen älter, kann mich aber kaum daran erinnern, dass es Ende April einmal geschneit hat.

Das Wetter diese Woche war wohl ebenso einmalig, wie der Umstand, dass die Verwaltung der Stadt erstmals unter der Ägide von Bürgermeister Michael Scharf das Land Baden-Württemberg verklagt hat, weil ein Widerspruch gegen einen Zuschussbescheid nicht möglich war. Politik kann eben ziemlich verwirrend sein, wie das Wetter eben. Hat es in Stuttgart vielleicht auch geschneit und die Blicke der Entscheider getrübt? Da floss zuletzt so viel Geld aus Stuttgart für Bürgerhaus und Breitbandversorgung Richtung Bonndorf. Da ist es schon irritierend, wenn es ausgerechnet beim Thema Inklusion an ein paar zehntausend Euro fehlen soll. Schreiben wir das mal großzügig dem Schneetreiben zu, bei dem einige wohl die Orientierung verloren haben.

Von der fehlenden Förderung zur problemlosen Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es im Nordosten des Landkreises noch ein weiter Weg. Versuchen Sie mal, von Bonndorf mit dem Linienbus in die Kreisstadt zu fahren – und wieder zurück. Planen Sie viel Zeit ein. Wenigstens wird an einem Konzept gearbeitet, dass die Verwirrung mit den vielen Haltestellen in der Stadt etwas entwirren soll. Das dauert noch Jahre, wen wundert’s? Die Mühlen der Behörden mahlen langsam. In diesem Sinne wünsche ich unseren Lesern ein schneefreies Wochenende mit klarer Sicht auf die Dinge.

