Wutach Wiedersehen nach Konzert mit Pop-Star Max Giesinger

Zwei Fans aus Ewattingen treffen erneut Max Giesinger nach einem Konzert im Freiburger Jazzclub. Sie plaudern mit ihm über ihre gemeinsame Reise nach Kanada im vergangenen Jahr. Für die Echo-Verleihung am 7. April ist er für zwei Kategorien gelistet: Newcomer National, Künstler Pop National.

Wutach/Freiburg – Es war ein Wiedersehen der besonderen Art für Julia Schmitt und ihren Freund Sven Nowakowski aus Ewattingen. Max Giesinger trafen sie im Freiburger Jazzhaus, nach seinem Konzert dort vor rund 500 Fans. Kennengelernt hatten sie Giesinger gemeinsam mit insgesamt 50 Fans im vergangenen November bei der Reise des Deutschen Pop-Stars über Island nach Kanada. Julia Schmitt hatte die Tickets dafür beim SWR3-Radiogewinnspiel gewonnen. "Ja, das war schon toll, aber fast ein bisschen kurz", meinte Giesinger nach der Freiburger Show über die gemeinsame Reise.



Man sei ja ständig im Jetlag gewesen. "Das stimmt, um vier Uhr morgens war man schon topfit und abends um sieben Uhr hat man gedacht, es ist mitten in der Nacht", bestätigt Julia Schmitt. Allerdings hatten sich in der dermaßen dichten Reisezeit im Handumdrehen neue Freundschaften ergeben und zwar von Beginn an. Dieses Konzert nun war nicht zuletzt auch ein schöner Anlass zum Wiedersehen. Julia Schmitt und Sven Nowakowski trafen sich also mit ihren neuen Giesinger-Freundinnen, die in München, Lauda-Königshofen, Kappelrodeck und Freiburg wohnen.

"Wir haben extra die Handschuhe aus Kanada angezogen und Dir zugewunken", kommt es nach dem Konzert aus der Gruppe. Giesinger entschuldigt sich, das nicht gesehen zu haben. "Wenn die Bühne ausgeleuchtet ist, sehe ich oft nur bis zur zweiten oder dritten Reihe", erklärt er. In Kanada konnten sie ihren Max Giesinger freilich näher erleben, unplugged, nur er mit der Gitarre vor genau 50 Fans in einem Kanadischen Club.

"Das Konzert hier in Freiburg hatte schon alleine mit der vielen Technik eine ganz andere Dimension", meint Sophia Wollny. Alle "Kanada-Fans" von Max Giesinger loben dennoch die Atmosphäre im Jazzhaus. "Die Location ist genial und Max hat auch hier Nähe zum Publikum gezeigt, als er mittendurch gegangen ist", so Sven Nowakowski. Ein sicher seltenes Vergnügen ist es, mit dem Künstler gemeinsam ein Konzert Revue passieren lassen zu können. Den hiesigen Giesinger-Fans und ihren Freunden ist das in Freiburg gelungen.

Giesinger witzelt, dass ein weiblicher Fan seine Ironie wohl nicht verstanden habe: Ein lauter Zwischenruf war von ihr gekommen zu Beginn des gefühlvollen Titels Melancholiker. "Willst Du hier hochkommen und das spielen?", hatte Giesinger gefragt. Und die junge Dame kam tatsächlich. Mehrfach unterbrochen hat sie den Star, nah am Mikro mitgesungen, Giesinger angetanzt, sich von Bandhelfern nicht von der Bühne führen lassen. Max Giesinger hat schließlich die Augen geschlossen und im Sinne aller anderen Zuschauer die Möchtegern-Bühnenpartnerin ignoriert. "Es war unendlich schade um das tolle Lied, aber das war souverän gelöst", lobt Marion Weber. "Es war supersympathisch, dass Max Giesinger sich nochmal Zeit für uns genommen und mit uns über Kanada und das Konzert geredet hat", bilanziert Julia Schmitt nach dem Konzert. "Das direkte Wiedersehen mit Max Giesinger war noch ein Höhepunkt des Tages. In meinen Augen war er fast noch lockerer als in Kanada", bestätigt Sven Nowakowski.

Max Giesinger, 28, stammt aus Busenbach im Kreis Karlsruhe. Seit 2006 hat er regelmäßig Covers, aber auch eigene Songs ins Internet gestellt. 2012 kam er ins Finale der Sendung „The Voice of Germany“. Mit einer neuen Version des Songs „80 Millionen“ erreichte er 2016 den zweiten Platz in den deutschen Charts. Für die Echo-Verleihung heute, Freitag, ist er für zwei Kategorien gelistet: Newcomer National, Künstler Pop National. Der nächste Auftritt in der Region: 27. April, Freiburgfestival, Ganter Brauerei, 20 Uhr.