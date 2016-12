Bonndorf Weniger Egoismus ist wünschenswert

Der Bonndorfer Lokalchef Gerald Edinger wirft ein Blick auf das vergangene Jahr und hofft 2017 auf konstruktives Miteinander.

Gegen etwas zu sein war 2016 in Mode. Das war auch in Bonndorf und Wutach zu spüren, wenn man auf das Ergebnis der Landtagswahl blickt. Ob der Rechtsruck als Denkzettel gedacht war oder sich Unmut über Politik und diffuse Ängste Bahn brachen, das ist schwer zu ergründen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sich inzwischen jeder seine Pippi-Langstrumpf-Welt so macht, wie sie ihm gefällt.



Was bleibt, ist die Hoffnung, dass 2017 jeder wieder mehr über die Folgen seines Handelns nachdenkt. Zwischen Bauch und Kopf ist das Herz, nur im Zusammenspiel aller drei Komponenten können gute Entscheidungen reifen. Weniger Egoismus zeigen, mehr das Wir in den Mittelpunkt stellen, das ist nicht zu viel verlangt. Gruselclowns gab es übrigens auch in Bonndorf. Sie trugen zwar keine Masken, schmierten aber die Schule und das alte ZG-Gebäude hinter dem Bahnhof mit üblen Parolen voll und ließen so tief in ihre abstruse Denkweise blicken. Als dummer Jugendstreich kann ein solches Verhalten nicht mehr abgetan werden. Ein Denkzettel ist angebracht, es muss doch noch etwas zwischen Aufbauschen und Verharmlosen geben.



Das Jahr in der Region hatte aber auch viele positive Seiten: Der erste Bonndorfer Löwe wurde vom Kleinkunstverein Folktreff vergeben, im April wurde die Stadthalle mit einem heißen Event nach der Sanierung wieder eröffnet, Schüler ließen Luftballons für den Frieden steigen. Als Symbol des Wandels steht aber der Bonndorfer Hof. Er schloss Ende Oktober für immer seine Türen, das Traditionshaus kann abgerissen werden und macht so den Weg frei für Neues. In diesem Sinne wünsche ich unseren Lesern einen guten Neubeginn im Jahr 2017.