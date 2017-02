Bonndorf Weltgebetstag am 3. März: Frauen beschäftigen sich mit der Frage nach der Gerechtigkeit

Das Organisationsteam bereitet den Weltgebetstag der Frauen am 3. März in Bonndorf vor. Das Schwarpunktland in diesem Jahr sind die Philippinen, das Thema ist die Frage nach der Gerechtigkeit.

Was ist denn fair? Am diesjährigen Weltgebetstag der Frauen, am Freitag, 3. März, ist die Frage nach Gerechtigkeit das zentrale Thema des Gottesdienstes. In Bonndorf feiern Frauen und Männer beider Konfessionen gemeinsam an diesem Abend um 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche den Gottesdienst zum Weltgebetstag. Die Kollekte am Weltgebetstag geht in diesem Jahr an Hilfsprojekte auf den Philippinen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren, bereitet sich in den Wochen vor dem Weltgebetstag (WGT), der jedes Jahr am ersten Freitag im März begangen wird, ein Organisationsteam aus Bonndorf und Umgebung auf den Tag vor. An vier Abenden saßen die Frauen zusammen, wurden von Pfarrerin Ina Geib informiert, bekamen Anregungen zur Diskussion oder bereiteten die Gottesdienstordnung vor. Diese wurde von Frauen aus den Philippinen zusammengestellt, die die Frage nach Gerechtigkeit zum zentralen Thema des Weltgebetstags 2017 machten. Der Inselstaat ist das diesjährige Schwerpunktland.

Pfarrerin Ina Geib zeigte am ersten Vorbereitungsabend Bilder von den Philippinen und gab Informationen zum Land. Beim zweiten Treffen wurden die Frauen des Organisationsteams selbst aktiv. Zuerst lasen sie gemeinsam das Gleichnis vom Weinberg (nach Matthäus 20, 1-16). Jesus stellt es seinen Jüngern auf deren Frage hin, was Gerechtigkeit sei, und wie der Wert der Arbeit gerecht bemessen werden soll. Eine Frage, mit der sich daraufhin auch die Frauen beschäftigten. Ist es gerecht, dass derjenige, der weniger arbeitet, den selben Lohn bekommt als derjenige, der mehr arbeitet? Viele nahmen an diesem Abend offene Fragen mit nach Hause.

Am dritten Vorbereitungsabend, der wie alle anderen Treffen an einem Montagabend im Pfarrsaal der evangelischen Kirche stattfand, wurden Rollen für weitere Texte aus der Gottesdienstordnung verteilt. Außerdem hatte Ina Geib kleine Papiertütchen mitgebracht, in die fair gehandelter Reis gefüllt wurde. Diese können die Gottesdienstbesucher am Weltgebetstag mit nach Hause nehmen, um den Reis dort unter ihren Reis zu mischen.

Als Organisationsteam fanden sich in diesem Jahr Gerda Hoeft, Margarete Harder, Martina Weishaar, Marianne Dudde, Ingrid Spielberger, Gudrum Holm, Marlene Kech, Karin Huber, Gertrud Rittner, Erika Maier, Mona Schulz, Rita Schüle, Ines Hugel, Martina Vonier und Christiane Blattert zusammen. Einige von ihnen helfen seit vielen Jahren bei der Vorbereitung in Bonndorf mit. Die Treffen bedeuten den meisten viel, wie sie gegenüber dieser Zeitung bestätigten. Die Begegnung erleben sie als angenehm und bereichernd.

Gerade in diesem Jahr, in dem die Ökumene im Zentrum steht, ist für die Frauen die Teilnahme ihr Beitrag zu gelebter Ökumene in Bonndorf und Umgebung. Aber der Horizont der Treffen ist noch viel weiter gefasst. Alle Frauen interessieren sich sehr für die Länder, die sich jedes Jahr wechselnd vorstellen. Andere Kulturen, die der christliche Glaube eint, geben einen Einblick in den Alltag von Frauen. Der Weltgebetstag eröffnet Frauen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, solidarisch untereinander zu sein.

Die Kultur ist in Europa weitgehend unbekannt, am letzten Vorbereitungsabend in Bonndorf stellt Pfarrerin Ina Geib einige Autoren der Philippinen vor. Alle Interessierten sind am heutigen Montag zu einem Leseabend mit Literatur von den Philippinen eingeladen. Unter „Die Philippinen im Spiegel der Literatur“ erwartet die Besucher ein Streifzug durch das bunte literarische Leben. Eine Literatur, die so manchen grauen Himmel vergessen macht.



Das Leben auf den Philippinen