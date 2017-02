Bonndorf Wellendingen: Musiker feilen bereits am Jubiläum

Feuerwehrkapelle Welldingen feiert im Jahr 2019 ihr 150-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen dazu laufen. Leichte Veränderungen im Vorstand nach Wahlen bei Hauptversammlung

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehrkapelle Wellendingen standen Teilwahlen zum Vorstand sowie Ehrungen auf der Tagesordnung. Unter der Leitung von Stadtrat und Mitglied Norbert Kromer wurden der stellvertretende Vorsitzender Martin Bernhart sowie die Beiräte Michael Rombach, Benjamin Kromer und Helmut Fechtig in ihren Ämtern bestätigt. Stefanie Schätzl übernahm von Jörg Bernhart, der weiterhin das Protokollbuch führt, den Schriftführerposten. Zu neuen Jugendleitern wurden Jonas Fechtig und Pascal Jost gewählt. Stadtrat Kromer überbrachte die Grüße der Stadt Bonndorf und von Bürgermeister Michael Scharf. Er dankte den Musikern für ihre Aktivitäten und lobte die gute Kameradschaft im Verein.

Jörg Bernhart blickte in seinem Bericht auf die zahlreichen Termine des vergangenen Jahres zurück. Dazu gehörten die Musikerwanderung mit Ernst Albert, Auftritte an Fasnacht, das Probenwochenende, Feste in Blumegg und Wittlekofen, Fronleichnam, die Teilnahme am Schlossfest, das Weinfest in Hallau, die Eröffnung des Rothaus-Blasmusikfestivals, der Dämmerschoppen vor dem Gasthaus Insel, die Herbsthauptprobe der Feuerwehr, das Bräglefest in Herrischried sowie der Volkstrauertag. Die Kapelle begleitete am Weißen Sonntag die Kommunionkinder in Bonndorf musikalisch zur Pfarrkirche. Der Kameradschaft diente ein Ausflug an den Bodensee. Höhepunkt im Vereinsjahr 2016 war das Osterkonzert, mit dem die Kapelle als erster Verein die sanierte Stadthalle einweihte. Frank Gampp gab Auskunft über die Kassengeschäfte. Seine gute Arbeit bestätigten Georg Messerschmid und Eckhard Fechtig.

Dirigent Marco Peter berichtete, dass die Vorbereitungen für das Osterkonzert am 16. April bereits in vollem Gange seien. Das Konzert stehe unter dem Motto: „Sport regiert die Welt“. Die Besucher können sich auf Polkas, Walzer, Märsche sowie einige Überraschungen freuen. Der Dirigent lobte die gute Stimmung im Verein und war der Meinung, dass sowohl die Jugend, als auch die älteren Mitglieder gleichermaßen Freude am Musizieren haben sollen.

Der stellvertretende Vorsitzender Bernhart berichtete, dass die Ausbildung des Musikernachwuchses aller Kapellen der Stadt und der Ortsteile in Zukunft zentral in Bonndorf geplant sei. Für das im Jahr 2019 geplante, große mehrtägige Fest zum 150-jährigen Jubiläum der Kapelle liefen die Planungen bereits. Vorsitzende Katharina Dombeck stellte die Probenstatistik vor. Der durchschnittliche Besuch lang bei 78 Prozent. Sie dankte Dirigent Peter für 100-prozentige Anwesenheit und überreichte ihm ein Geschenk. Für über 90-prozentigen Probenbesuch erhielten Corinna Dilger, Michael Dilger, Norbert Fechtig, Jörg Bernhart, Patrick Lutyj, Andreas Dilger und Regina Behringer ebenfalls ein Präsent. Dankeschön sagte die Vorsitzende für das kameradschaftliche Miteinander. Es werden keine Höchstleistungen verlangt, denn Musizieren solle allen Spaß machen. Ihr besonderer Dank galt Dirigent Peter für seinen Einsatz, ihrem Stellvertreter sowie den Ehrenmitgliedern für die tatkräftige Mitarbeit. Die Grüße der Feuerwehrabteilung überbrachte stellvertretender Kommandant Benedikt Albert. Er sagte der Kapelle die Unterstützung beim Osterkonzert zu.

Der Verein

Die Feuerwehrkapelle Wellendingen wurde 1869 gegründet. Momentan sind 55 Musiker aktiv. Acht Jugendliche befinden sich in Ausbildung. Außerdem gehören der Kapelle 20 Ehrenmitglieder an. Dirigent ist Marco Peter. Vorsitzende der Kapelle ist Katharina Dombeck, Telefon 07703/933 66 83.

Weitere Infos im Internet: www.fk-wellendingen.de