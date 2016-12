Bonndorf Weihnachtskrippe steht in St. Peter und Paul

Weihnachtskrippe steht in St. Peter und Paul

Josef Köster und Robert Kern haben vor vielen Jahren eine Krippe für die katholische Pfarrgemeinde Bonndorf gebaut. Sie ist bis zum 6. Januar zu sehen.

In der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul kann von Heiligabend bis zum Dreikönigstag am 6. Januar eine wunderschöne Weihnachtskrippe bewundert werden. Josef Köster und Robert Kern haben das Stallgebäude vor vielen Jahren gezimmert. Vor einigen Jahren wurde ein kleiner Vorbau errichtet, damit auch die Figuren der Heiligen Drei Könige sofort aufgestellt werden können. Sie kamen früher erst am Dreikönigstag hinzu.

David und Simeon Götz haben das Ausschmücken mit Moos, Reisig und Steinen übernommen. In diesem Jahr war erstmals ein Brunnen dabei. Die heilige Familie mit Maria, Josef und dem Jesuskind sowie Ochs und Esel können im Stall betrachtet werden. Davor gesellen sich drei Hirten und acht Schäfchen um ein beleuchtetes Lagerfeuer. Auf dem Dach des Gebäudes leuchtet der Stern von Bethlehem. Auf beiden Seiten und hinter der Krippe sind als weiterer Schmuck drei kleine Weihnachtsbäume aufgestellt. Links und rechts vom Altar stehen zwei große Bäume, die mit Strohsternen geschmückt sind. Sie wurden von der katholischen Frauengemeinschaft vor vielen Jahren gebastelt. Ein weiterer kleiner Baum schmückt die Marienstatue, bei der auch eine Hirtenfigur interessiert zum Geschehen im Stall blickt. Die Bäume sind vom städtischen Bauhof geliefert worden. Ein Weihnachtsstern, den die evangelische Gemeinde jedes Jahr schickt, ist neben der Krippe zu sehen.