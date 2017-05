vor 2 Stunden Bruno Morath Bonndorf Wandertreff an der Wutachmühle: Wanderer kehren gerne beim Männergesangverein ein

Viele Naturliebhaber nutzten das gute Wetter am verlängerten Wochenende für eine Wanderung in der Wutachschlucht. Traditionell richtet der Männergesangverein am Wochenende um Himmelfahrt seinen Wandertreff aus, der auch in diesem Jahr wieder großen Zuspruch fand.