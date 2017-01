Bonndorf WG Weitblick für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge

Weitere Wohngemeinschaft der Jugendhilfe der Caritas Hochrhein in Bonndorf. Flüchtlinge und Polizei unter einem Dach.

Bonndorf – Vor gut einem Jahr kamen die ersten jugendlichen Flüchtlinge ohne Begleitung von Eltern oder Verwandten nach Bonndorf. Sie wurden im alten Forsthaus untergebracht. Seit Anfang der Woche sind vier weitere Jugendliche da. Sie wurden in der neuen, zweiten Wohngemeinschaft in der Donaueschinger Straße untergebracht. Polizeiposten und junge Flüchtlinge sind somit unter einem Dach.

Der Vorstand der Caritas Hochrhein, Martin Riegraf, und die für die Einrichtungen der Jugendhilfe (Pro Juve) zuständige Sozialarbeiterin, Verena Käppler, stellten das Betreuungskonzept und die Zukunft der Einrichtung in Bonndorf dem Gemeinderat vor. Derzeit sind etwa 110 jugendliche Flüchtlinge im Landkreis untergebracht, davon 28 in Bonndorf, Grafenhausen und St. Blasien. Etwa 80 Prozent seien männliche Jugendliche. Riegraf zeigte sich immer noch begeistert über die Art und Weise, wie in Bonndorf mit dem Thema Flüchtlinge umgegangen wird: "In dieser Form war die Unterbringung von jungen Flüchtlingen nur hier möglich." Der Aufbau von drei Wohngemeinschaften in drei Gemeiden für minderjährige Flüchtlinge ohne Begleitung hätte anderorts Jahre in Anspruch genommen: "Verena Käppeler hat das in nur einem Jahr geschafft."

In Bonndorf wurden nun zwei weitere Wohnungen in der Donaueschinger Straße für Wohngemeinschaften mit dem Namen "Weitblick" eingerichtet. Acht bis zwölf Jugendliche können hier ungebracht werden. Daneben ist noch Platz für Büroräume. Ziel ist es, die jungen Menschen in ihrer neuen Heimat bei der weiterführenden Beschulung, Praktika und Ausbildung zu unterstützen. Dabei helfen zwölf Mitarbeiter plus Auszubildende und Praktikanten.

Unter der Regie von Verena Käppeler geht es darum, den jungen Flüchtlingen einen strukturierten Alltag beizubringen. "Wir zeigen, wie Geld einzuteilen ist, damit es reicht. Es gibt Hausaufgabenzeit und Putztage", informiert die Sozialpädagogin. So mancher erlebe neben der "Sprachdusche" einen "Kulturschock" wenn er als Mann putzen müsse, der sei aber bald überwunden, so Käppeler. Es gibt verpflichtende Freizeitangebote, wo zum Beispiel deutsche Gesetze vermittelt werden: "Klar ist, wer die Gesetze nicht einhält, kann nicht bei uns bleiben", setzt Verena Käppeler klare Grenzen. Die Minderjährigen sollen schnell Deutsch lernen, den Weg in die Gesellschaft finden und selbstständig werden.

Wie der Caritas-Vorstand erläuterte, soll die Bonndorfer Einrichtung dauerhaft geführt werden. "Das ist möglich, weil es eine Einrichtung der Jugendhilfe ist. Schwerpunkt bleiben aber Jugendliche mit Migrationshintergrund." Die Wohnungen hätten einen ganz anderen Standard als etwa Flüchtlingsunterkünfte für Erwachsene.