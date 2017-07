Bonndorf-Dillendorf Vor dem großen Dorfest in Dillendorf muss erst Schweiß fließen beim Aufbau

Die Dorfgemeinschaft packt beim Aufbau des Dorffäschts in Dillendorf kräftig an. Ein buntes Programm, Musik und originelle Spiele stehen auf dem Programm.

Die Dorfgemeinschaft Dillendorf lädt in diesem Jahr wieder zu ihrem traditionellen, alle zwei Jahre stattfindenden Dorffäscht ein. Mit Musikverein, Sportverein, Kirchenchor, Schneckenverein, Feuerwehr, Landfrauen und Landjugend beteiligen sich die sieben Vereine des 251-Seelen-Dorfs und hoffen, mit einem vielfältigen Speisen- und Getränkeangebot beim Dorffest am 22. und 23. Juli, viele Besucher zu überzeugen.

Diese wissen aus der Vergangenheit, dass darüber hinaus Musik, Spiele, die Dorfolympiade, ein Flohmarkt und die abschließende Verlosung am Sonntagabend zur besonderen Dorffäscht-Atmosphäre gehören. Ein personell neuformiertes Organisationsteam mit Andreas Hogg, Klaus Rebmann, Wolfram Binkert und Christian Schüler sieht sich gut gerüstet und weiß die Dorfgemeinschaft hinter sich. Nur so ist es möglich, den Festverlauf einschließlich Auf- und Abbau zu meistern.

Seit gut einem Jahr befassen sich Vereinsvertreter mit der Vorbereitung und der Optimierung des Festverlaufs. Obwohl die wesentlichen Elemente beibehalten werden, gibt es Neuigkeiten und Überraschungen. Aufgebaut wurde 14 Tage lang, abends und an den Samstagen. Die Einrichtung der überdachten Hauptbühne am Dorfplatz und des zweiten Schwerpunkts auf dem Meierhofgelände stemmte die Dorfgemeinschaft vereinsübergreifend. Jeder packte mit an, wenn Strom und Wasser verlegt, Tische, Bänke, Stände und Buden aufgebaut und die Vorräte verstaut und gekühlt bereitgestellt werden müssen.

Schrimherr Bürgermeister Michael Scharf wird mit dem Fassanstich am Samstag um 15 Uhr das zweitägige Spektakel, begleitet von der Bonndorfer Guggenmusik, eröffnen. Danach folgt die Dorfolympiade, ein unterhaltsamer Wettbewerb mit bis zu sieben Mannschaften der benachbarten Ortschaften. Am Abend heizen die Löffinger Musikanten zusammen mit den Tiko’s kräftig ein. Drei Bars und ein Schnaps-/Likörstand lassen für Nachtschwärmer keine Wünsche offen. Das Festende des ersten Tags wird um 3 Uhr sein. Der bewährte Heimbringdienst per Bus mit verschiedenen Zielen in der Umgebung soll um 0.30, 1.45 und um 3 Uhr für drei Euro pro Fahrt müde gewordene Gäste sicher nach Hause bringen. Haltestelle in Dillendorf ist am ehemaligen Gasthaus "Zur Sonne".

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst im Freien unter Mitwirkung des Männergesangvereins Ewattingen. Musikalisch treten am Sonntag die Trachtenkapelle St. Ulrich, der Musikverein Eggingen, der Musikverein Gächlingen, die Trachtenkapellen Raitenbuch-Falkau und Grünwald Holzschlag sowie die Band Pop Alpin auf. Dazu wird die Showtanzformation der Bonndorfer Turnerinnen ihre spektakuläre Aufführung einstreuen.

Das Essensangebot zum Dorffäscht reicht von Grillhähnchen über Ham- und Cheeseburger, ein Salatbüfett, Gyros, Nudelsuppe, Pulled Pork und Beef, gegrillte Steaks und Würstchen bis hin zu gebratenen Champignons, süßen Crêpes und Waffeln, Kaffee und Kuchen und wird abgerundet von einer Vielfalt von Getränken. Hinzu gesellen sich Spielangebote für Jung und Alt (Trampolin, Sandkasten, Hüpfburg, Karussell, Spielerallye) – nicht zu vergessen den großen Flohmarkt zum Bummeln und Kaufen. Wer mit dem eigenen Fahrzeug anreisen möchte, muss sein Auto an den Ortseingängen abstellen. Die Parkflächen sind ausgeschildert und werden von der Feuerwehr Brunnadern betreut.