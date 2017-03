Bonndorf Vom Absturz bedrohter Strommasten an der Wutachschlucht wird entlastet

Netzbetreiber Netze BW prüft weiteres Vorgehen. Wutachschlucht bei Bonndorf auf dem Teilabschnitt Boll – Schattenmühle bis auf Weiteres gesperrt.

Die Situation nach dem Erdrutsch in der Wutachschlucht hat auch die ENBW in Stuttgart alarmiert. Mit Verzögerung kamen die Anfragen aus dem Bonndorfer Rathaus erst bei Richard Huber (Leiter Strom/Gasnetze bei Netze BW) in Stuttgart an. Der hat sofort reagiert und entsprechende Maßnahmen zur Entlastung der Freileitungsmasten noch am Dienstag veranlasst, auch weil die Möglichkeit im Raum stand, dass die Biogasanlage von der herabstürzenden Freileitung hätte getroffen werden könnte. Der Fachmann erklärte im Bonndorfer Rathaus auch, dass die Leitung automatisch stromlos geschaltet worden wäre, falls der Freileitungsmast in die Schlucht gestürzt wäre.

Huber betonte, dass für Löffingen nie eine Gefahr bestanden habe. Bis auf Weiteres bleibt die Wutachschlucht auf dem Abschnitt von Boll bis zur Schattenmühle gesperrt, ein Feldweg auf Löffinger Seite wurde ebenfalls gesperrt. Erst wenn die Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen sind, gibt Netze BW Entwarnung. "Die Seile in der Schlucht können wir nicht runterholen, wir müssen sehen, wie das weitergeht", betonte Huber. Fachleute in Stuttgart versuchen derzeit dieses Problem zu lösen.

Am Mittwoch war Huber mit Alexander Zapf nach Bonndorf gekommen, um Bürgermeister Michael Scharf, Wutachranger Martin Schwenninger, Stadtförster Steffen Wolf und die Presse über das weitere Vorgehen zu informieren. Als wichtigste Maßnahme standen an: Die Freileitungen stromlos zu machen, die Stromversorgung durch die aus Gurtweil kommende Energie zu sichern und gestern unverzüglich mit den Arbeiten zur Entlastung der Strommasten zu beginnen. Bis Donnerstag sollen die Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen sein. Dann könnte auch die vor Boll gesperrte Kreisstraße 6516 wieder freigegeben werden.

In einer Presseerklärung teilte Netze BW gleichzeitig mit, dass am Dienstag die beiden aus je drei Kabeln bestehenden Leitungen bis auf Weiteres abgeschaltet wurden. Sie verbinden das Umspannwerk Villingen mit dem in Gurtweil. Dazwischen liegt das Umspannwerk Bonndorf, von dem aus die Stromverteilung in die Region erfolgt. Wie Huber informierte, bleib Bonndorf vorläufig an Gurtweil angebunden, die Versorgung sei damit gewährleistet. Die Hochspannungsleitung wäre im Zuge der geplanten Arbeiten zur Versetzung der Freileitungsmasten in den nächsten Tagen oder Wochen sowieso geplant vorübergehend außer Betrieb gegangen, so Huber weiter.

Techniker der Netze BW und der Firma Edison (Weinheim) arbeiteten am Mittwoch daran, den vom Schluchtrand aus gesehen dritten Masten zu sichern. Er steht gut 100 Meter nördlich der Kreisstraße. Im Anschluss würden die Leiterseile auf der Schluchtseite abgelegt. Damit wäre die Gefahr eines möglichen "Dominoeffekts" gebannt, der in Folge einer weiteren Hangrutschung bestünde. Sollte der Mast am Schluchtrand mit abrutschen, würde er über die Leiterseile gegebenenfalls weitere Masten nachziehen, heißt es in der Pressemitteilung. Die beiden hinter dem am Abgrund stehenden Masten werden nun durch sogenannte Erdspieße gesichert, um ein Umstürzen zu verhindern, wenn die Freileitungen abgebaut sind, erklärt Richard Huber.

Netze BW verfolgt weiterhin den Bau einer alternativen Trasse an der Stelle. Diese Maßnahme beinhaltet das Versetzen von drei Masten: Die an den beiden Rändern stehenden sollen um 35 beziehungsweise 45 Meter von der Schlucht nach hinten versetzt werden. Richard Huber erklärte, dass diese Pläne nun noch einmal überprüft werden: "Nach dem Gutachten hätte das 20 Jahre halten sollen." Sollte nun gar eine neue Baugenehmigung notwendig werden, würde sich das Verfahren allerdings verzögern. Deshalb sollen Gespräche mit dem Grundbesitzer und der Kommune geführt werden. Experten prüfen vorsorglich, ob der geplante neue Standort des Mastens am südlichen Schluchtrand auch nach dem gewaltigen Erdrutsch noch nachhaltige Sicherheit verspricht. Die Ergebnisse werden zum Wochenende erwartet. Rudolf Huber wollte sich jedenfalls nicht festlegen, wann die Arbeiten in Boll abgeschlossen sein werden. Die reinen Bauarbeiten könnten nach derzeitiger Plaung in einigen Monaten beendet werden.