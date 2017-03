Organisatoren fahren zwölf Wagenladungen voll mit Brennmaterial auf den Bonndorfer Hausberg Lindenbuck. Friedlicher Wettstreit in Wutach. Fasnachtsfeuer auch in den Bonndorfer Ortsteilen.

Fasnetfeuer haben in Bonndorf am Sonntag nach Aschermittwoch eine lange Tradition. Die hoch in den Nachthimmel lodernden Flammen faszinierten auch in diesem Jahr wieder Jung und Alt. Mit dem Abbrennen des Fasnetfunken fand die Fasnacht 2017 stimmungsvoll ihr Ende.

Bereits am Samstag hatte das Team mit 22 Pflumeschluckern sowie den Narrenräten und Organisatoren Lothar Ketterer und Dirk Amann mit dem Aufschichten des Materials für das Feuer begonnen. Im vergangenen Herbst hatte das Fasnetfeuer-Team außerdem 250 Reisigwellen im Wald zusammengebunden. Insgesamt wurden zwölf Wagenladungen mit Brennmaterial, wie unbehandeltes Holz, auf den Bonndorfer Hausberg Lindenbuck gefahren und zu einem acht Meter großen Haufen aufgebaut, den Lothar Ketterer bei einbrechender Dunkelheit entzündete.



Für das leibliche Wohl sorgten Angela Amann und Nicole Pfaff mit heißen Getränken und Würsten. In Gündelwangen fand wieder ein friedlicher Wettstreit zwischen Vorder- und Hinterdorf statt. Fasnetfeuer wurden auch in anderen Bonndorfer Ortsteilen entzündet.