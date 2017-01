Bonndorf Vier Räuber sind seit vier Jahrzehnten aktiv und erhalten dafür Ehrungen

Den Orden der Narrenvereinigung Kleggau in Silber gab es am Wochenende gleich für vier Gündelwanger Räuber.

Den Orden der Narrenvereinigung Kleggau in Silber gab es am Wochenende für vier Gündelwanger Räuber. Zur Verleihung war der Präsident der Narrenvereinigung, Hans-Peter Weber (von links), zum Zunftabend gekommen. Die Stellvertreterin des Hauptmanns, Martina Schaller, assistierte bei der Verleihung. Ingo Stegerer heftete Weber das Abzeichen an die Brust und rügte augenzwinkernd, dass er als erste Schandtat vier Jahre lang Vorsitzender war und als zweite auch noch ein "Maidle der Schwanenmüller" entführte. Heinz Hofmeier war zehn Jahre lang Beisitzer und fährt immer den Räuberwagen. Christine Brändle sorgt als Räuberschneiderin immer für das richtige Outfit für Zunftabende und andere närrische Gelegenheiten. Auch der "Oberräuber", wie sich Weber ausdrückte, Georg Hofmeier, ist seit 40 Jahren dabei. In der Zeit war er von 1987 bis 89 zunächst stellvertretender Vorsitzender und dann bis 2003 Vorsitzender, das ist er nun wieder seit 2007 "und wir hoffen auf ein paar Tage mehr", so der Präsident.