Bonndorf Vier Neue spielen bei der Guggenmusik Bonndorf mit

Die Guggenmusik Bonndorf freut sich 2017 über vier Neuzugänge.

Verstärkung: Die Guggenmusik Bonndorf tritt mit Verstärkung an. Vier Neuzugänge wurden in einer Aufnahmezeremonie von Kapellmeister Andreas Matt begrüßt. Jeder hat eine Arbeit angefertigt, die vorgestellt wurde. So wurde ein Bargetränkespender hergestellt, ein Schnapsglasservierer, das Fahrwerk für ein Schlagzeug erneuert, und eine Gugge-App angefertigt. Neu sind (hinten, von links): Pascal Werner (Trompete), Jonas Maier (Posaune), Stefan Engler (Trompete), (vorn, von links:) Christian Burger (Tuba), und der Vorsitzende Tobias Podeswa.