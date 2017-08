Bonndorf Viel Spaß gibt es bei Patrozinium und Waldfest in Ebnet

Viel Spaß gibt es bei Patrozinium und Waldfest in Ebnet

Blasmusik und Löffelsolo unterhalten beim Patrozinium und Waldfest in Ebnet auf dem Kohlplatz. Zahlreiche Gäste bei der Feuerwehrabteilung Ebnet.

Seit vielen Jahren wird im Bonndorfer Ortsteil Ebnet das Patrozinium St. Anna mit einem Gottesdienst und einer weltlichen Feier bei der idyllisch gelegenen Kohlplatzhütte festlich begangen. Bereits um das Jahr 1700 wurde dort eine Kapelle aus Holz gebaut. Im Jahr 1821 ist eine zweite Kapelle auf dem gestifteten Bauplatz von Vogthofbauer und Bürgermeister Sebastian Isele auf einem Gewölbekeller unterhalb der heutigen Kirche errichtet worden. Am 13. Mai 1962 konnte der Grundstein für das jetzige Gotteshaus gelegt werden.

Pfarrer Eckart Kopp zelebrierte den Festgottesdienst zum Patrozinium. Sein Gedenken galt den Eltern Mariens. Die Namen des heiligen Ehepaares Anna und Joachim sind nirgends zu finden, auch nicht im berühmten Stammbaum von Jesus. Das im zweiten Jahrhundert entstandene Jakobusevangelium erwähnt erstmals das Paar als Eltern von Maria und Großeltern von Jesus. Der Gottessohn wurde ganz Mensch in einer generationsübergreifenden Großfamilie.

Pfarrer Eckart Kopp erinnerte daran, dass wir während des Gottesdienstes besonders unseren Vorfahren und stellvertretend der nachfolgenden Generation gedenken. Ob Anna und Joachim die Geburt von Jesus noch erlebten, ist nicht überliefert. Die Verehrung der beiden begann seit dem zehnten Jahrhundert. Nach Aussage des Pfarrers spielen heute die Großeltern in der Weitergabe des Glaubens eine immer größere Rolle. Das heutige Fest zeige deutlich, als Christen sind wir in der Reihe derer, die vor uns waren, und denken an die, die nach uns kommen. Die Messfeier umrahmte der Singkreis Ebnet.

Es gehört in Ebnet seit vielen Jahren zur Tradition, am Freitagabend vor dem Patrozinium ein Waldfest zu veranstalten. Die flotte Abendunterhaltung hatte der Musikverein Dillendorf unter Leitung von Clemens Büche übernommen. Zu hören waren beliebte Polkas, Walzer und moderne Musikstücke wie die „Südböhmische Polka“ oder der „Böhmische Traum“. Die Vorsitzende Melanie Dietsche und Abteilungskommandant Andreas Rheiner begrüßten die zahlreichen Gäste.

Nach der Messfeier erfreute die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag die Besucher bei der Kohlplatzhütte mit Musik vorwiegend im böhmisch-mährischen Stil. Die Musiker spielten unter anderem die Polka „Sorgenbrecher“ und die „Herz-Schmerz-Polka“. Viel Beifall erhielt Linus Sedlak für sein gekonntes Solo bei der „Löffelpolka“. Als Ansager lockerte er die Musikbeiträge mit amüsanten Geschichten auf. Beide Kapellen sind für ihre Vorträge mit großem Applaus belohnt worden. An beiden Tagen sorgten die Mitglieder der Feuerwehrabteilung und ihre Angehörigen für die Verpflegung der Gäste. Die Wehrleute stellen seit vielen Jahren den Reinerlös des Festes für die Verschönerung der Anna-Kapelle zur Verfügung.