Bonndorf Vertrauen in bewährte Spitze beim SV Dillendorf

Vertrauen in bewährte Spitze beim SV Dillendorf

SV Dillendorf meldet F-Jugend-Mannschaft nach 20 Jahren ab. Beiträge werden erhöht. Clubhaus-Sanierung weitgehend abgeschlossen.

Keine nennenswerten Änderungen verzeichnet der SV Dillendorf in seiner Besetzung des Vorstandes. Alle zur Wahl stehenden Posten wurden wiedergewählt. Fabian Amann führte souverän durch die Versammlung, in der sich Wahlen, Berichte der Vorstandsmitglieder und der Trainer, Ehrungen und ein Ausblick aufs neue Geschäftsjahr abendfüllend aneinanderreihten.

Eine Vielfalt an Aktivitäten hatte der Verein 2016 bewältigt. Schlossfest, 1. Maibewirtung, Adventsmarkt, Nikolausfeier und viele Aktionen mehr prägten neben dem Sportbetrieb den Vereinsalltag. Matthias Kreidler lieferte seinen Kassenbericht, der allein für die Umbaumaßnahme am Clubheim 100 000 Euro zusätzliche Investitionskosten enthielt. Obwohl noch einige Elemente der Planung abzuarbeiten sind, konnte der Großteil aus Zuschüssen, Spenden und Eigenmitteln gestemmt werden. 50 000 Euro von der Stadt Bonndorf und 22 000 vom Sportbund bildeten den Grundstock für die Ausgaben zur Clubheimsanierung und –erweiterung. Eine endgültig ausgeglichene Bilanz hofft der Verein im kommenden Jahr vorlegen zu können. Dazu wurde beschlossen, den Mitgliedsbeitrag von 35 auf 45 Euro anzuheben.

Klaus Bernhart, Trainer der „Ersten“, zeigte sich dank einer verbesserten Einstellung und gutem Zweikampfverhalten seiner 16 Spieler gegenüber der vorangegangenen Saison zufrieden. Christoph Wietschorke steuert mit seiner zweiten Mannschaft ganz andere Ziele an. Zum Rundenbeginn hatte er fünf neue Spieler zu integrieren und sich bei „durchwachsenem Trainingsfleiß“ mit insgesamt 38 spielberechtigten Akteuren zu befassen. Für die beiden Damenmannschaften meldete sich Harald Adelbrecht zu Wort. Ein dickes Lob erteilte er der Arbeit, die in der 2. Damenmannschaft von Lukas Bartsch (Kreisliga A, Ost) geleistet werde. Georg Rendler betreute in der Saison 2015/16 eine vereinseigene F-Jugendmannschaft und besuchte dabei sechs Turniere. Doch alles Werben reichte nicht aus, die Abgänge zu kompensieren. Der Verein meldete seine F-Jugendmannschaft nach 20 Jahren ab.

Zum neuen Ehrenmitglied ernannte der Verein Uwe Zolg. Fabian Amann übergab ihm die Ernennungsurkunde und einen nahrhaften Geschenkkorb. Für zehnjährige aktive Vereinstreue zeichnete er Christian Schüler, Stefan Schwenninger, Klaus Rebmann und Heike Burger aus und überreichte eine Fußballerfigur.

Die turnusgemäßen Wahlen leitete Stadtrat Manfred Amann. Die bisherigen Amtsträger stellten sich wieder zur Verfügung und wurden wiedergewählt: Christian Hogg (stellvertretender Vorsitzender), Matthias Kreidler (Kassierer) und Mario Bernhart (Beisitzer). Der vorab gewählte Jugendleiter Wolfram Binkert wurde von der Versammlung in seinem Amt bestätigt. Nachdenkliche Worte richtete Schiedsrichter Otto Schönle an die Versammlung: 300 Schiedsrichter würden derzeit im Bezirk Oberrhein fehlen. Hart ins Gericht ging er mit Vorkommnissen mit sogenannten „Hilfsschiedsrichtern“, die bei Spielpaarungen ohne Entsendung einspringen.

Eindringlich appellierte er auch an den SV Dillendorf, sich mit der Suche nach Schiedsrichteraspiranten ernsthaft auseinander zu setzen.