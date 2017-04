Bonndorf Vertrauen gilt als Grundlage für das Loslassen der Kinder ins Erwachsenwerden

Dieter Scheibler zeigt Eltern mögliche Wege zur Erziehung von Jugendlichen auf bei einer Vortragsreihe der Schulsozialarbeit.

Es ist das nach außen letzte sichtbare Zeichen des Schulzweckverbandes: Die Schulsozialarbeiterinnen, stationiert in Bonndorf, Stühlingen, und Ühlingen-Birkendorf/Grafenhausen, bieten gemeinsam Vorträge an. Jüngstes Ereignis dieser Art war in der ersten Aprilwoche Haus Ruth/Logofit in Bonndorf. Zum Thema "Sex, Drugs und Stress mit den Alten" sprach Dieter Scheibler, Diplom-Psychologe bei der Psychologischen Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche der Caritas.

Gekommen waren rund 70 Interessierte, zumeist Eltern von Jugendlichen, jedenfalls wenn man die Nachfragen im Anschluss an den Vortrag berücksichtigt. Dieser hatte freilich weniger Sex zum Inhalt und auch ging es nicht direkt um Drogenkonsum. "Der Ablösungsprozess der Jugendlichen von den Eltern ist eine Herausforderung", konstatierte Scheibler. Er erinnerte allerdings daran, dass der in dieser Phase schon viele Jähre währe: "Der erste Schritt weg aus dem Elternhaus ist in die Kita." Ein Anliegen von Dieter Scheibler war die Ermutigung der Eltern in mehrfacher Hinsicht.

Auf der Schwelle vom Kindsein zum Erwachsenwerden nehme für die Jugendlichen die Bedeutung des Elternhauses zwar ab und die der Peer-Group, also des Freundeskreises, der Clique, erheblich zu. "Sie haben ihre Kinder aber 14 Jahre lang erzogen, vertrauen Sie auf das Fundament, das Sie aufgebaut haben." Selbst in der Phase, in der sich das Gehirn der Kinder in einem Umbaumodus befindet, würden bis dahin erlernte Wertemaßstäbe von Bestand sein. Dabei wurde immer wieder klar, dass es weniger das Reden, sondern viel mehr das Tun, also das gelebte Beispiel sei, das nachhaltig haften bleibe. Eltern, die ständig selbst auf ihrem Mobiltelefon herumspielen, werden kaum Einsicht erzielen, wenn sie von ihren Kindern anderes erwarten.

Die eigene Rolle positiv einzustufen, sei ebenso hilfreich. Die Versuchungen, denen Jugendliche erliegen könnten, würden sich nicht gegen das Elternhaus richten, es ginge vielmehr um das Sammeln eigener Erfahrungen und die Suche nach eigenen Belohnungsstrukturen. Konflikte prinzipiell als lösbar anzusehen, erleichtere das Herangehen an unweigerlich entstehende Probleme. Dabei gab er auch zu, dass es sehr wohl zu Grenzüberschreitungen komme, die Eltern nicht akzeptieren können. Als Beispiel zeigte Dieter Scheibler einen Film, in dem ein Jugendlicher provoziert worden war, den Gegner schupste und, als der am Boden lag, nochmals nachtrat. "Es gibt durchaus rote Linien, über die Sie mit sich nicht diskutieren lassen müssen."

Wertvolle gemeinsame Ruhezeiten, Scheibler nennt es Zwischenräume, zu nutzen, beispielsweise bei Autofahrten oder bei Tisch, die Zuwendung und das Interesse für den Jugendlichen zu signalisieren, erhalte die Beziehung, die auch helfe, faire Lösungen zu finden. Notlügen, wie der Partybesuch statt der fingierten Übernachtung bei der Freundin, könnten so auf der Basis gemeinsamen Vertrauens vermieden werden.

Gefühle und Persönlichkeit des Jugendlichen wahrzunehmen und zu respektieren, halte den Zugang offen. "Halten Sie keine Vorträge und führen Sie keine Verhöre durch, die Jugendlichen schalten dabei ab." Allen Beteiligten täte es laut Scheibler gut, die Wahrnehmung eben auch auf die Stärken des Heranwachsenden zu richten: Beziehungsfähigkeit sowie ernsthaft empfundene und gelebte Freundschaft auch und gerade zu Kameraden im Schlingerkurs, zeige nicht zuletzt respektable Moralvorstellungen des Jugendlichen.

zu diesem Themenkomplex ist der Vortrag "Software für Kids" am Donnerstag, 18. Mai, um 19.30 Uhr in der Mensa der Schlüchttalschule in Ühlingen-Birkendorf.