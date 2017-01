Bonndorf Verstärkung für die Wellendinger Wehr: Beförderungen bei der Hauptversammlung

Der Kommandant der Feuerwehrabteilung Wellendingen freut sich bei der Hauptversammlung über die gesteigerte Probenarbeit der Aktiven und betont die Wichtigkeit der Übungen für den Ernstfall.

Kommandant Ralf Selb begrüßte zur Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Wellendingen, auf deren Tagesordnung neben den Berichten auch Neuaufnahmen und eine Beförderung standen, besonders Stadtrat Berthold Dietsche sowie die Gesamtwehrkommandanten Hansjörg Ketterer und Daniel Stoll. Sein Dank galt der Feuerwehrkapelle für den musikalischen Auftakt. Zusammen mit Stellvertreter Benedikt Albert beförderte er Fridolin Dietsche zum Feuerwehrmann und nahm ihn offiziell in die Wehr auf. Lukas Probst sowie Niclas und Robert Dietsche wechseln von der Jugendwehr zu den Aktiven und nehmen ab sofort regelmäßig an deren Proben teil.

Schriftführer Mathias Geng blickte auf das vergangene Jahr zurück und hatte eine interessante Bilddokumentation zusammengestellt. Neben den vorgeschriebenen Feuerwehrproben beteiligten sich die Wehrleute an der Gesamtübung und dem Festumzug aus Anlass des Jubiläums in Wittlekofen, sie stellten ihre Arbeit im Kindergarten vor, nahmen am Kegelturnier der Landjugend teil, halfen bei der Parkplatzeinweisung bei den Bonndorfer Holztagen und führten eine Alteisensammlung durch. Die Herbsthauptprobe fand am Musikerhaus statt. Bei der großen Chilbi-Probe in Bonndorf übernahmen die Wellendinger Wehrleute unter anderem den Transport der Verletzten zur Erstversorgung. Zu den kirchlichen Anlässen gehörten Fronleichnam und der Volkstrauertag.

Kassierer Josef Schwenninger erstattete den Rechenschaftsbericht. Seine Arbeit lobten Robert Rombach und Benjamin Frommherz. Günter Stöckle gab eine Zusammenfassung über die Gerätschaften der Wehr. Stellvertretender Kommandant Benedikt Albert berichtete von der Arbeit mit der Jugendfeuerwehr, der sechs Mitglieder aus Wellendingen angehören. Sie führte 18 Proben durch, betreute zwei Stationen bei Spiel, Sport, Feuerwehr mit über 200 Kindern und legte erfolgreich die Prüfung zur Leistungsspange ab. Albert erläuterte die Lehrgänge. Angemeldet für 2017 sind zwei für den Lastwagenführerschein, zwei zum Truppführer-, zwei zum Sprechfunker-, zwei zum Atemschutz- und vier zum Truppmannlehrgang.

Die Wellendinger Wehr verzeichnet momentan 45 Aktive. Es fanden 23 Proben in Wellendingen, zwei Abschnittsproben und drei Proben in Bonndorf statt. Der Probendurchschnitt lag bei 78 Prozent. 15 Wehrmänner fehlten bei keiner Probe und freuten sich über ein Präsent. Vier Wehrleute hatten nur einmal gefehlt. Für Kommandant Selb war es eine große Freude, dass die Probenarbeit um fünf Prozent gesteigert werden konnte. Er appellierte an alle, die vorgeschriebenen Übungen wahrzunehmen, um bei Ernstfällen über die nötige Routine zu verfügen. Stadtrat Dietsche überbrachte die Grüße und den Dank der Stadt Bonndorf. Grußworte sprachen Martin Bernhart von der Feuerwehrkapelle, Obmann Ernst Albert von der Altersmannschaft sowie Gesamtwehrkommandant Ketterer, der für die gute Zusammenarbeit dankte.