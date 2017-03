Bonndorf Versammlung des BLHV in Bonndorf wird zur Abrechnung gegenüber der Politik

Die Badischen Landwirte setzen sich zur Wehr: Beim jüngsten Treffen in Bonndorf musste Peter Hauk (Minister für Ländlichen Raum in Baden-Württemberg) viel Kritik einstecken. Besonders die immer größeren bürokratischen Hürden seitens des Bundes und der EU wurden von den Landwirten heftig kritisiert.

Die Landwirte werden weniger, aber ganz offensichtlich nicht weniger wehrhaft. Der nach Bonndorf angereiste zuständige Landesminister Peter Hauk hatte bei der Landesversammlung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) jedenfalls viel Kritik einzustecken. Diese richtete sich allerdings an viele Stellen, auch an den Bund und die Europäische Union. Die Landwirte nutzten die Gelegenheit, eine Resolution an ihren Minister zu übergeben. „Bäuerinnen und Bauern haben durch die zunehmende allgemeine Bürokratisierung ihr Vertrauen in Politik und Zukunft verloren“, hieß es in einer begleitenden Erklärung.

Die Liste der Menschen, die vermeintlich besser wüssten, wie Landwirtschaft professionell betrieben werden könne, reiche in der Bundesrepublik von der Bundesministerin Barbara Hendricks bis zu Naturschutzverbänden, Tierschützern und Veganern, mahnte der Vizepräsident des BLHV Franz Käppeler in seiner Ansprache. Zum Buhmann der Nation seien die Landwirte geworden. „Wir brauchen ein Ja zur Landwirtschaft auch in benachteiligten Gebieten, zum Schutz unseres Eigentums, zur unternehmerischen Eigenverantwortung“, so Käppeler.

Besonders harsche Kritik hagelte es für die Einführung des Systems für die grafische Antragstellung FIONA und das vor Ort nötige EDV-Programm LINA. „Es funktionierte nicht, verzögerte sich, macht Probleme bis heute“, schimpfte zunächst Käppeler und hinterher bei der Aussprache mit dem Minister eine Vielzahl von Kollegen. Die bürokratischen Hürden im Zusammenspiel zwischen europäischen Verordnungen und einer schwierigen Umsetzung vor Ort hatten die Auszahlungen der zugesagten Gelder so verzögert, dass einige Landwirte bis heute nichts erhalten hätten und auch die Folgeanträge nicht stellen könnten. „Vielen blieb der Gang zur Hausbank nicht erspart, um zwischenzufinanzieren“, so Käppeler.

Gerade für die Kulturlandschaft in Steillagen forderten die Landwirte eine besondere Unterstützung der Tierhaltung. Die Möglichkeit der Anbindehaltung sei für kleine und mittlere, reine Grundlandbetriebe notwendig. Auch die Düngeverordnung solle mit Augenmaß betrieben werden, in den Flächen sei man in einer anderen Situation, als im Schwarzwald. „Auflagen müssen der Ist-Situation angepasst werden“, forderte Käppeler.

Ein wenig Lob konnte sich der Minister für Ländlichen Raum schließlich dennoch abholen, nämlich für 30 Agrar-Investitions-Förderungsprogramme (AFP) an junge Landwirte im Bereich des Regierungsbezirks Freiburg. Auch für den Sonderweg Baden-Württembergs in Bezug auf die Stallpflicht für die Hühnerhaltung im Zeichen der Vogelgrippe sprach sich ein Landwirt aus dem Auditorium aus.

Viel Übereinstimmung mit den Landwirten

Bildergalerie im Internet: www.suedkurier.de/bilder

Minister Peter Hau bestätigte die Befürchtung der Landwirte: „Die beliebtesten Sündenböcke sind die Landwirte.“ Nachdem man beispielsweise den Ausstieg aus der Atomkraft betreibe, habe man sich auf die Ernährung als großes Thema fokussiert und würde nun die Landwirtschaft generell der Überdüngung bezichtigen.