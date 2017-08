Bonndorf Vermieter erhalten ein Sorglospaket zum Breitbandanschluss

Die größten Vermieter von Bonndorf werden über den Glasfaserausbau informiert. Dabei gibt es viel positive Resonanz auf das Angebot der Stadt.

Zwar war nur ein rundes Dutzend Vermieter auf Einladung des Amts für Breitband in den Ratssaal gekommen, es waren aber die größten der Stadt. „Sie geben 1175 Bonndorfern ein Dach über den Kopf“, rechnete ihnen Bürgermeister Michael Scharf vor. Eigentümer, Hausverwalter, Genossenschaft, die jeweils mindestens zehn Wohneinheiten unter ihren Fittichen haben, sollten informiert werden über die Möglichkeiten, die sie nun mit dem Ausbau des Glasfasernetzes im Bonndorfer Stadtgebiet haben.

In eine kleine Lücke war die Stadt dank zügiger Beantragung gestoßen, erfuhren die Vermieter. Der Ausbau dieses „gewerblichen Höchstgeschwindigkeitsnetzes“, den die Kommune mit 7,5 Millionen Euro Landesförderung in die Hand nimmt, würde jetzt schon nicht mehr genehmigt werden. Der Grund: Die einzige mögliche EU-rechtliche Ausnahme für Nicht-Telekommunikationsbetriebe zum Netzausbau lag im Nachweis eines Marktversagens, nämlich der Situation, dass kein Telekommunikationsanbieter bereit war, ein Netz mit einer theoretisch möglichen Datenübertragungsgeschwindigkeit von 50 Megabit pro Sekunde auszubauen. Inzwischen rüste die Telekom nach, allerdings nur an 15 ausgewählten Kabelverzweigerstellen und nicht in die Häuser, was je weiter entfernt und je mehr Einwähler wiederum umso mehr Geschwindigkeit kosten würde.

Im Gegensatz dazu baut die Stadt nun ein Premiumnetz mit Glasfaser, die in die Häuser (FTTB) und am besten eben auch direkt in die Wohnungen (FTTH) führt. Das hat zur Folge, dass eben keine Datengeschwindigkeit auf der Strecke verloren geht. Die Geschwindigkeit in diesem städtischen Netz läge dann in der Größenordnung von 2000 Megabit pro Sekunde, erläuterte Michael Scharf. Bei einer Fachtagung für Kommunalpolitiker habe Scharf auch von Google-Chef Thomas Langkabel mitgenommen: "50 Megabit war gestern." Musik via CD gehöre ebenso bald der Vergangenheit an, wie immer mehr Menschen streamen, statt Fernsehen, oder Home-Arbeitsplätze haben, "das schafft ein Kupferkabel nicht". Letztlich seien die anwesenden Vermieter dann auch Konkurrenten, denn die Wohnungen mit solchen Höchstgeschwindigkeitsanschlüssen seien zunächst attraktiver und künftig die einzigen überhaupt vermietbaren.

Wie das Verlegen des Glasfaserkabels ins Haus und innerhalb der Mehrfamilienhäuser technisch machbar ist, welche Lösung zu bevorzugen ist, wie das vor Ort aussieht und welche Elektriker dafür im Stadtgebiet eine Zertifizierung anbieten, stellte der Chef des Amtes für Breitband, Matthias Ketterer, vor. Mitarbeiterin Lisa Meier referierte über die möglichen Tarifstrukturen. Genaues dazu kann noch nicht gesagt werden, denn in einem Zweckverband, bestehend aus Kommunen des Landkreises und dem Landkreis selbst, wird ein Betreiber gesucht, der die ausgebauten Glasfasernetze nutzt.

Die Anschlusskosten seien in einem festgelegten Aktionszeitraum mit 99 Euro für „Selbstgraber“ und 750 Euro für diejenigen, die auch die ausgeführten Anschlussarbeiten mit bestellen, extrem günstig. Hinterher werden es knapp 500 und 1700 Euro sein. Die Möglichkeiten, später einzusteigen, seien allerdings limitiert, wie Michael Scharf erläuterte. Zunächst würden alle anderen Gebiete erschlossen, bevor überhaupt ein späterer Anschluss möglich sei. Auch könnten die vorgehaltenen Kapazitäten in den Verteilern später nicht mehr ausreichen. "Das ist einleuchtend, für die Verbindung muss man sorgen", meinte nach der Veranstaltung Peter Adler, der auch nach Möglichkeiten für unbebaute Grundstücke fragte. Auch für Norbert Kromer war es keine Frage, dass seine Häuser mit der Technik ausgestattet werden. "Das Argument ist schlagkräftig, dass wir auch in Konkurrenz zu anderen Vermietern stehen."

Glasfaser im Recht

Nicht anwesend, aber über ein Gutachten mittelbar beratend zur Seite, war der Fachanwalt Hans Falke, der zudem Vorsitzender des Lenzkircher Haus- und Grundbesitzer Vereins ist. Er kam zu folgenden Ergebnissen: Der Vermieter kann entscheiden, ob sein Haus an das Breitbandkabelnetz für schnelles Internet angeschlossen wird. Die Anschlusskosten kann er auf die Mieter umlegen, ebenso sind laufende Betriebskosten umlagefähig. Der Mieter muss nur dann nicht die Kosten tragen, wenn er dazu finanziell nicht in der Lage ist. Die Maßnahme muss dem Mieter angekündigt werden, ebenso muss er über die auf ihn zukommenden Kosten informiert werden.