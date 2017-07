Bonndorf Verlosung von 26 Bauplätzen in Bonndorf an registrierte Bewerber

Verlosung von 26 Bauplätzen in Bonndorf an registrierte Bewerber

Die Stadt Bonndorf verlost am kommenden Donnerstag, 20. Juli, die 26 Bauplätze, die im Mai 2018 im Baugebiet Mittlishardt II erschlossen sein sollen. Teilnehmen dürfen nur die Bewerber, die sich bei der Stadt bereits um einen Bauplatz beworben haben.

Bonndorf (ew) Mit einem ausgeklügelten Losverfahren werden die 26 Bauplätze im neuen Baugebiet Mittlishardt III am Donnerstag, 20. Juli, ab 20 Uhr im Sitzungssaal der Rathauses verlost. An der Verlosung nehmen die bisher im Rathaus eingegangenen Reservierungen teil, die Bewerber müssen persönlich anwesend sein, erklärte Bürgermeister Michael Scharf bei einer Probeverlosung. Ausgedacht hat sich das Losverfahren Stadtbaumeisterin Nicole Messerschmid: "Es geht vor allem um Gerechtigkeit."

Die Bauplätze wurden mit Buchstaben versehen, die Bewerber bekommen eine Nummer zugeteilt, alle Bälle mit Nummern kommen in einen Topf, aus dem dann gezogen wird. Zunächst wird der zu verlosende Bauplatz ermittelt. Danach können sich die Bewerber entscheiden, ob sie an der Verlosung für diesen Bauplatz teilnehmen wollen. Der zuerst gezogene Bewerber kommt an Nummer eins. Die restlichen Bewerber können sich für einen Listenplatz (zwei bis fünf) bewerben, die nacheinander einem Bewerber zugelost werden. Ein Bewerber kann maximal einmal Platz eins erhalten sowie zwei weitere Platzierungen. Mit maximal drei Reservierungen (von eins bis fünf) ist ein Bewerber aus dem Rennen. Als "Notare" werden Gemeinderäte bei dieser Verlsoung agieren. Bürgermeister Scharf ist überzeugt: „Das ist ein sehr gutes Verfahren, alle die sich beworben haben sind zugelassen.“

Erschließung des Neubaugebiets

Nach den bereits vorliegenden Angeboten zur Erschließung des Neubaugebiets geht die Verwaltung davon aus, dass die Bauplatzpreise pro Quadratmeter bei 110 Euro einpendeln werden. Hinzu kommen einmalig 3000 Euro Anschlusskosten. Ein Bauplatz kostet demnach zwischen 60 000 und 90 000 Euro. Werner Steiert vom städtischen Bauamt stellte fest, dass im Mittlishardt III die Erschließung relativ günstig sei. „Wahrscheinlich werden wir eine Punktlandung mit den Kosten hinlegen“, meinte Bürgermeister Scharf. Die Verwaltung betont, dass es auch nach der Verlosung noch Chancen zur Reservierung eines Bauplatzes gibt, weil die Verträge erst im Mai 2018 gemacht werden. Man könne sich auch nachträglich auf einer Bewerberliste eintragen lassen. „Nach unseren Erfahrungen werden 30 Prozent der Bauplatz bei einem solchen Verfahren auch tatsächlich gekauft“, sagt der Rathauschef.