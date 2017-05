Bonndorf Vatertagshock in Holzschlag mit ganz viel Musik

Vatertagshock in Holzschlag mit ganz viel Musik

Das zünftige Fest der Blaskapelle Grünwald-Holzschlag auf dem Dorfplatz in Holzschlag ist ein beliebter Treffpunkt für Familien und Ausflügler im Bonndorfer Ortsteil. Mit Bildern!

Großer Beliebtheit erfreute sich auch in diesem Jahr der Vatertagshock, den die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag zum siebten Mal am gestrigen Feiertag veranstaltet hatte. Geboten wurden den ganzen Tag über viel Musik.

Unmittelbar nach Eröffnung des Festes kamen die ersten Radler und Wandergruppen. Den ganzen Tag über war ein Kommen und Gehen. Die kleinen Festbesucher konnten sich auf dem nahegelegenen Spielplatz vergnügen und hatten ihren Spaß dabei. Viele Festbesucher nahmen weitere Anfahrtswege auf sich, um am Hock teilzunehmen. Einige fuhren in originell gestalteten Vatertagswagen vor, oder ließen sich in einem Bollerwagen zur Veranstaltung ziehen.

Das Fest eröffnete der Musik- undTrachtenverein Neuhausen mit seinem Dirigenten Martin Hummel. Den Fassanstich nahmen der Vorsitzende des Musikvereins, Hans-Jörg Kammerer, der Vorsitzende der Blaskapelle Grünwald-Holzschlag, Jürgen Birkenberger, sowie die Gemeinderäte Jürgen Faller und „Flake“ Martin Sedlak vor. Nach nur wenigen Hammerschlägen floss das Bier in Strömen und alle stießen auf einen schönen Hock an.

"Flake" Sedlak hieß alle willkommen und überbrachte die Grüße der Stadt Bonndorf. Nach dem Frühschoppenkonzert ging es zünftig mit den Bonndorfer Musikanten weiter. Die Nachmittags- und Abendunterhaltung übernahmen erstmals die „Gässli-Huper“ und die Blaskapelle „Misch Masch“. Groß war die musikalische Bandbreite. Sie reichte von moderner und traditioneller Blasmusik wie Polkas, Walzer und Märschen über Schlager und Volkslieder bis hin zu Oldies.

Die Mitglieder der Kapelle verwöhnten ihre Gäste mit Speiesen vom Grill, Pommes frites, Getränken, Kaffee sowie Kuchen und Torten.