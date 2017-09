Bonndorf Unternehmerfrühstück zum Breitband: Darum ist das schnelle Internet für die Arbeit der Zukunft wichtig

Beim Unternehmerfrühstück informierten sich die Unternehmen aus Bonndorf über das Breitband-Angebot der Stadt. Warum das Internet mit Höchstgeschwindigkeiten nicht nur zum Leben, sondern auch zum Arbeiten für global tätige Unternehmen wichtig ist, erklärte unter anderem Klaus Wildemann, Leiter der IT-Abteilung bei Dunkermotoren.

Bonndorf – Zum Unternehmerfrühstück hatte Bürgermeister Michael Scharf mit seinem Amt für Breitband eingeladen. Gekommen ist wiederum ein gutes Dutzend Firmenvertreter, sie allerdings stehen für rund 1600 Arbeitsplätze in der Stadt. Die Frist für Vertragsabschlüsse für Arbeitgeber, die Glasfaseranschlüsse an das derzeit entstehenden "gewerblichen Höchstgeschwindigkeitsnetz" buchen wollen, hat damit begonnen und endet am 3. November. Bis dahin werden Anschlüsse zu den bekannt günstigen Konditionen (99 Euro für Selbst-Verleger, 750 Euro inklusive Verlegung bis zehn Meter) angeboten, danach läuft bis 2022 nichts mehr.

Den IT-Spezialisten des größten hiesigen Arbeitgebers Dunkermotoren, Klaus Wildemann, hatte Scharf gewinnen können, die Bedeutung einer schnellen Datenverbindung für jetzt und in Zukunft darzustellen. "Wir haben 3000 Geräte, die ans Internet angeschlossen sind und der Trend geht dazu, künftig nicht mehr die eigene Software im Haus zu haben", so Wildemann. Mittels einer App (Tele-Look) würden längst technische Probleme ohne Anreise via Internet gelöst. Die Techniker säßen oft in anderen Ländern. So könnten das in vielen Fällen etwa auch Heizungsmonteure machen.

Matthias Ketterer, Leiter des Amtes für Breitband, richtete den Fokus auf mögliche Anwendungen, von Homeoffice über Videoüberwachung, das Cloud-Computing bis hin zu Videokonferenzen lägen die Möglichkeiten mit einer stabilen Höchstgeschwindigkeitsleitung. Ein Beispiel aus der eigenen Karriere bei einem Telekommunikationsanbieter war eindrücklich: "Bei uns waren zehn Mitarbeiter auf Dienstreisen unterwegs, das hat 30 000 Euro pro Woche gekostet. Mit den Videokonferenzen haben wir die Kosten auf 2000 Euro wöchentlich gesenkt." Auch machte er deutlich, dass die direkte Anbindung ans Glasfasernetz (FTTH) eine synchrone Datenhöchstgeschwindigkeit in zwei Richtungen ermöglicht. Über eine DSL-Verbindungen seien Downloadzeiten für beispielsweise rund vier Gigabit mit einer halben Stunde noch verträglich (FTTH-Verbindung: eine Minute). Um solche Datenmengen aber wieder zu verschicken, also upzuloaden, braucht der DSL-Kunde 14 Stunden (FTTH-Verbindung: eine Minute).

"Der Zug fährt, mit oder ohne uns", brachte Volker Pauer, Dunker-IT-Adminstrator, die Ist-Situation schließlich auf den Punkt. Es sei wie mit der Straße: "Wenn die gut ausgebaut ist, fließt der Verkehr, andernfalls gibt es Stau." Verantwortungsvolle Planung sei zukunftsgerichtet und würde stattfinden, bevor man am Anschlag sei. "Wir sind nahe der Schweiz, die gehen nicht auf Megabits, sondern auf Gigabits." Denn diese Geschwindigkeit brauche man in Zukunft. "Ich möchte von den Steuern, die ich bezahle, profitieren", so Pauer. Damit man diese nun landesgeförderte Chance wahrnehmen könne, müssten "genügend Leute mitmachen, die dafür die Grundlage schaffen". Der breit gestreute Bedarf wurde beim anschließenden Weißwurstfrühstück bereits bestätigt. "Wenn wir kein Netz haben, stehen auch die Maschinen still", so Thomas Mutter aus der Geschäftsführung der Wäscherei Indlekofer

Zeitplan

Gündelwangen: Die Tiefbauarbeiten für das Ortsnetz sollen bis Ende Mai 2018 abgeschlossen sein, das schließt Hausanschlüsse allerdings noch nicht ein.

"Es geht nicht ohne"

Klaus Wildemann (59) leitet die Abteilungen Business Applications & IT der Dunkermotoren GmbH im Ametek-Konzern und ist europaweit für mehrere Ametek Werke für die IT Strategie und deren Sicherheit zuständig.

Herr Wildemann, welche Bedeutung hat schnelles Internet für Unternehmen?

Es geht nicht ohne! Wenn beispielsweise bei Dunkermotoren die Internetleitung nicht funktioniert, steht die Produktion sämtlicher angebundenen Werke in China, Serbien, Italien. Selbst im eigenen Haus könnte trotz eigener Server kein Paket mehr versendet werden, weil sämtliche Speditionen und Paketdienste online beauftragt werden. Fast 100 Prozent der erzeugten Handelsbelege, wie Aufträge, Angebote und Rechnungen, werden via elektronischen Datenaustausch über Internetleitungen versendet. Der Anteil der Software, die nicht mehr im eigenen Rechenzentrum vor Ort läuft, nimmt stetig zu.

Ist das für den speziellen Standort Bonndorf möglicherweise sogar noch wichtiger als für Unternehmen, die in Metropolen angesiedelt sind?

Internet ist an jedem Standort der industrialisierten Welt wichtig. Bonndorf ist nicht der Nabel der Welt und gerade deshalb müssen wir es unserer heranwachsenden Generation ermöglichen, moderne Berufe, die eine schnelle Datenanbindung benötigen, auszuüben. Nur so können wir die Menschen an uns binden. Mitarbeiter, die im Außendienst für Bonndorfer Unternehmen arbeiten, oder Mitarbeiter, die im Homeoffice für andere Unternehmen außerhalb Bonndorfs arbeiten, nehmen stetig zu. Unsere Handwerker und Kleinbetriebe benötigen Support für ihre Systeme. Diesen erhalten sie fast ausschließlich über Internetleitungen. Wir haben nur „ein“ Backbone, der nach Bonndorf führt und dessen Technologie ist viele Jahre alt. Schon aus Sicherheitsaspekten benötigen wir unbedingt ein zweites Backbone. Betrachtet man die Bedürfnisse der Berufsgruppe digitale Nomaden, werden günstige Unterkünfte, günstige Lebenshaltungskosten nach der schnellsten möglichen Internetverbindung erwähnt. Ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass Bonndorf durch den hohen Erholungswert und der Attraktivität des Schwarzwaldes für diese Berufsgruppe ein attraktiver Standort sein könnte. Das sind beispielsweise Blogger, Buchautoren, Buchhalter, Grafikdesigner, Lektoren, Online-Marketing-Berater, Online-Shop-Besitzer, Programmierer und viele mehr.

Welche Rolle spielt eine gute Anbindung ans Datennetz für Mitarbeiter von Firmen, oder solchen, die es werden wollen?

Die meisten Schüler und Studenten können ohne Internetanbindung ihrer Ausbildung nicht nachkommen. Es gibt zahlreiche Mitarbeiter in Firmen, die entweder vom Homeoffice aus arbeiten, oder im Außendienst auf die Firmendaten zugreifen. Aus eigener Erfahrung darf ich berichten, dass man erst ab 150 Mbit/s Übertragungsrate „wie im Office“ arbeiten kann. Alles darunter macht keinen Spaß.

Wie schätzen Sie auf einer Güteskala das Angebot, das Bonndorf macht, ein?

Auf einer Skala von eins bis zehn Punkten vergebe ich acht Punkte. Die zwei Punkte Abzug gibt es für die mir noch nicht klaren Verbindungstarife und für die Bindung an einen bestimmten Provider. Die Technik ist zukunftsweisend, der Preis ist einmalig, die Chancen sind riesig und das Risiko ist minimal. Die mir im Rathaus vorgestellte Technologie ist mit Sicherheit eine der zukunftsweisendsten, die es derzeit auf dem Markt gibt. Am 1. September 2014, aus digitaler Sicht also in der Steinzeit, hat unsere Regierung mit der Digitalen Agenda den Satz „Bundesregierung will 50 Mbit/s für alle“ verkündet, was der legendären Fehlprognose von Bill Gates aus dem Jahr 1981 sehr nahe kommt. „Mehr als 640 Kilobyte Speicher werden Sie niemals benötigen.“ Aus heutiger Sicht ist das ein schlechter Witz. Wenn in Bonndorf auch nur ein Bruchteil der Bürger regelmäßig Videos ansehen, einige hochauflösende Spiele bedienen und einige Firmen ein Backup der Daten in einen Onlinespeicher durchführen, dann wird der vorhandene Backbone nach Bonndorf nicht ausreichen.

Wie sehen Sie das Spannungsfeld zwischen dem nun öffentlichen Netz und alten Netzbetreibern, wie der Telekom?

Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Projekt der Stadt, lasse mir trotz vorhandener 300 Mbit/s Leitung einen Hausanschluss legen, will aber fair bleiben. Die in den letzten Monaten verbreiteten Berichte über die Breitbandverkabelung lässt die Telekom oft nicht gut da stehen, was ich nicht nachvollziehen kann. Die Telekom ist ein privates Unternehmen, reißt Straßen auf und erneuert die Infrastruktur. Aus Unternehmersicht versorgt die Telekom unsere Firma seit Jahren mit einer sehr stabilen Kupfer- und Glasfaserleitungen ohne nennenswerten Ausfall in den letzten zehn Jahren. Eventuell sind beide Partner noch einmal froh, wenn die Telekom nach Ablauf der Sperrfrist für den Provider mit ihren professionellen Diensten dann das löwenstarke Bürgernetz für ihre eigenen Dienste verwenden darf.

Als IT-Spezialist mahnen Sie schon lange, dass sich mit der Datenverbindung etwas tun muss. Werden Sie viel darauf angesprochen?

Ja, das passiert und es ehrt mich, aber meine Aufgaben im Ametek-Konzern und mein Privatleben lassen mir sehr wenig Spielraum. In meiner Freizeit fahre ich lieber mit dem Mountainbike durch den Schwarzwald, trinke einen Kaffee und surfe über das an vielen Orten zur Verfügung stehende freie Internet, welchen vom Hochschwarzwald Tourismusverbund zur Verfügung gestellt wird.