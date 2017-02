Bonndorf Unimog für die Straßenmeisterei Bonndorf

Der Bau- und Umweltausschluss hat die Anschaffung eines neuen Unimogs für den Standort Bonndorf für 220 000 Euro beschlossen.

Kreis Waldshut (tao) Der Bau- und Umweltausschuss des Landkreises beschloss, für den Straßenunterhaltungs- und Winterdienst der Straßenmeisterei Bonndorf einen Unimog U 430 zum Preis von 220 000 Euro anzuschaffen. Den Zuschlag erhielt die Knoblauch GmbH Immendingen. Zu ersetzen, so erläuterte der Leiter des Straßenbauamtes Oliver Gassenmeier in der Sitzung, ist ein Lastwagen Baujahr 1996 mit gravierenden Verschleißerscheinungen. Der Motor weist eine Fahrleistung von 650 000 Kilometern auf und hat etwa 20 000 Betriebsstunden hinter sich. Zudem entspricht der Lastwagen nicht mehr den Abgasnormen. Auch der Instandhaltungsaufwand wäre enorm, weitere Reparaturen wären wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.

Der angebotene Unimog U 430, ein Vorführgerät, hätte die optimale Größe, um den Betriebsdienst an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen ganzjährig verrichten zu können, so Gassenmeier. Aufgrund der erweiterten Leistungsbereiche im Straßenbetriebsdienst habe man sich bewusst für einen Unimog entschieden. Auf Anfrage von Christian Behringer, CDU, erklärte Gassenmeier, das Fahrzeug sei weniger als ein Jahr alt, hätte nur wenige Kilometer und die vorhandenen Anbaugeräte könnten an das Fahrzeug angeschlossen werden. "Es ist an der Zeit, den Fuhrpark der Straßenmeisterei auf einen aktuellen Stand zu bringen", meinte auch Landrat Martin Kistler. Die benötigten Mittel für die Anschaffung seien im Haushalt 2017 eingeplant.