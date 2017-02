Bonndorf Unfall im Schneetreiben: Autofahrerin kommt von der Straße ab

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen zwischen Ebnet und der Brauerei Rothaus. Die Feuerwehr musste das Dach des Fahrzeugs abnehmen, um die Fahrerin zu befreien.

Auf der Landstraße von Bonndorf in Richtung Rothaus kam es am Sonntagmorgen gegen 9.20 Uhr zu einem Unfall. Wie Olaf Thor, Schriftführer und Pressewart der Feuerwehr Bonndorf, berichtet, kam ein Auto aus bisher noch unbekannten Gründen zwischen Ebnet und der Brauerei Rothaus von der Straße ab. Das Auto soll seitlich an einen Baumstumpf gerutscht sein und blieb dort stehen. Während des Unfalls herrsche Schneetreiben und die Straße war zum Teil schneebedeckt, so Thor.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Bonndorf war die Feuerwehr Grafenhausen bereits mit Schere und Spreizer an der Rettung der im Fahrzeug sitzenden Person beschäftigt. Die Person war nicht eingeklemmt musste aber so schonend wie möglich aus dem Fahrzeug befreit werden. Hierfür wurde das Dach abgeschnitten, erklärt der Feuerwehrmann. Die Feuerwehr Bonndorf unterstützte die Feuerwehr Grafenhausen.

Im Einsatz war die Feuerwehr Grafenhausen, ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Polizei und von der Feuerwehr Bonndorf das Hilfeleistungslöschfahrzeug, das Tanklöschfahrzeug, der Mannschaftstransportwagen sowie 17 Einsatzkräfte.