Bonndorf Unfall auf der L 169 bei Stühlingen: Fahrerin schwer verletzt

Eine Autofahrerin schleuderte am Mittwochnachmittag zwischen Stühlingen und Bonndorf auf der L 169 bei dichtem Nebel gegen Baum. Die genaue Unfallursache noch unklar.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag zwischen Stühlingen und Bonndorf auf der L 169. Eine Autofahrerin fuhr von Stühlingen in Richtung Obere Alp/Bonndorf. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam sie in Höhe der Schlossbergsiedlung von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen einen Baum. Zum Unfallzeitpunkt herrschte dichter Nebel. Der Aufprall war so heftig, dass sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr Stühlingen musste technische Hilfe leisten und mit schwerem Gerät die Fahrerin aus ihrem Fahrzeug befreien. Ein angeforderter Rettungshubschrauber aus der Schweiz musste sie in das Krankenhaus befördern. Zur genauen Unfallursache konnten noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.