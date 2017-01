Bonndorf Umsturz durch Liebe ist die Parole von Senkrecht und Pusch beim Folktreff

Das Komikerduo Senkrecht und Pusch plant den Umsturz im Folktreff. Es begeistert durch skurrile Einfälle.

Bonndorf – Umsturz, Pu(t)sch oder Revolution durch Kultur, Nachdenken, Musik oder Liebe? Diese Frage stellten die beiden Ausnahmekünstler Arnd Schimkat alias Arthur Senkrecht und Bastian Pusch wiederholt dem erwartungsvoll erschienen Adressatenkreis beim Folktreff – einer ihrer ungemein komischen Einfälle, die seit Jahren Garant für beste Unterhaltung darstellen.

Originalität und ein permanent aufleuchtender roter Faden in der Person von Puschs imaginärer Freundin Sabine, die das unverhohlene Interesse von Senkrecht zwei Stunden lang auf das Neugierigste wachhielt, boten genügend Materie um einen Unterhaltungsabend in bester folkteff'scher Manier zu gestalten. Als besonderer Gag gestaltete sich das opulente Vorhaben des langen Lulatsch, Arthur Senkrecht, jeden Anwesenden per Handschlag zu begrüßen. Doch der immer wieder nivellierend eingreifende smarte, circa zwei Köpfe kleinere Bastian Pusch, holte seinen Kollegen immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und so entspann sich über den ganzen Abend ein Feuerwerk skurril-ulkiger Kabinettstückchen, die die Zeit wie im Fluge vergehen ließen.

Dauerthema des gesamten Abends war wie oben bereits erwähnt, Sabine, die heiß geliebte Freundin von Pusch, aber natürlich auch der Größenunterschied der beiden Künstler. Mit überzeugender Logik erklärten die beiden, dass es auch Vorteile habe, wenn man nicht so groß ist, denn dann wird man auch später nass, wenn es regnet. Auch der Vergleich der renovierten Bonndorfer Stadthalle mit der eben erst eröffneten Elbphilharmonie in Hamburg kam beim Publikum bestens an.

Einen kurzen Moment bis zu Erleuchtung benötigte dann aber der Vergleich von Bastian Pusch mit dem Weltklassepianisten Lang Lang, aber schon nach einer Sekunde Bedenkzeit zündete die Pointe, dass Kurz Kurz der bessere Name für den Starpianisten des Abends gewesen wäre. Aber immerhin hat Bastian Pusch in der ernsthaften Sparte seines künstlerischen Daseins für keinen Geringeren als Lang Lang schon diverse Musikstücke komponiert, was für den hohen künstlerischen Stellenwert seines Auftritts spricht.

Eine geniale Stromnummer, die den Komiker Senkrecht überspannt zurücklässt, oder die immer wieder auftauchende "Drei-Frage-Regel", nach der es zehn Euro kostet, wenn einer der beiden direkt hintereinander drei Fragen stellt, vervollständigten das zum schallend Lachen einladende Mosaik anbetungswürdiger Einfälle voller Komik, Dramatik und großer Gefühle.

So bekundete ein dramatisch simulierter Autounfall, bei dem die beiden Akteure in den Fluten eines tiefen Sees versanken und erst in letzter Sekunde in münchhausen'scher Manier gerettet wurden (der berühmte Lügenbaron zog sich ja seinerzeit an seinem eigenen Zopf mitsamt seinem Pferd aus dem Sumpf), die unverbrüchliche Partnerschaft von Senkrecht und Pusch. Sie kann nicht einmal durch die wunderbare Dulcinea Sabine gefährdet werden. Und eine der wichtigsten Lehren der Beiden zwischen Umblätterklamauk und Klebebandparodie lautete gemäß dem Motto des Abends: "Wenn man die Welt verändern möchte, darf man nicht damit anfangen, den Anderen zu ändern, sondern man sollte versuchen, ihn so zu lieben wie er ist."